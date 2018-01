Anzeige

Dringend gesucht



Meine Freundin sucht einen Stellplatz für ihren Wohnwagen in Neusäß und Umgebung, Überdacht oder Geschlossen .

Daten des Wohnwagens:

Länge 8 m.

Breite 3 m.

Höhe 3 m.

Angebote bitte unter PN oder

per E - Mail. an

petra.ganz@bayern-mail.



Für Eure mithilfe sag ich schon mal vielen Dank!

Liebe Grüße, Gerda

