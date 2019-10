Die Oktober-Ausgabe des "neusässers" kostenlos online lesen und herunterladen!

Zudem werden alle Neusässer Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Stadtmagazins „neusässer“ beliefert. Darüber hinaus ist der „neusässer“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.- Unsere Titelgeschichte: Stonehenge in Neusäß? Rückblick auf den Tag des offenen Denkmals in der St.-Thomas-Morus-Kirche