Die Herbstausgabe der "Wohnoase" jetzt als E-Paper lesen!

Alle Auslagestellen im Überblick:

ist die ideale Lektüre für alle, die sich für die Themeninteressieren. In dieser Ausgabe, diean viele Auslagestellen im Großraum Augsburg verteilt wird, stehen Renovierungen und Sanierungen im Fokus.Außerdem dürft ihr euch unter anderem über vielefreuen, eine Reportage über die Arbeit desund einen Einblick in dasEin Highlight der Ausgabe ist auch der. Hier erfahrt ihr, wo es in den nächsten Monaten Messen, Märkte und Vorträge gibt.Holt euch Tipps, wie ihr euer Zuhause verschönern könnt!OBI Heimwerkermarkt GmbHIndustriestr. 39 86551 Aichach-EcknachFliesen KOPPRudolf-Diesel-Str. 186551 AichachMaler Fuchs GmbHWerner-von-Siemens-Straße 186551 AichachAmt für Digitalisierung, Breitband und VermessungMünchener Str. 786551 AichachLandratsamt Aichach-FriedbergMünchener Str. 9 86551 AichachF. Bruno Hoberg GmbHMartinstr. 32 86551 AichachBaugenossenschaft Aichach eGBauerntanzgasse 186551 AichachBlumen Haus Prima Vera GmbHBauerntanzgasse 8 86551 AichachRaumausstattung Brandmeir SimoneHubmannstr. 6 86551 AichachWITTELSBACHER IMMOBILIENStadtplatz 4286551 AichachAugusta Bank eG RVBStadtplatz 34 86551 AichachSparkasse Aichach-Schrobenhausen Stadtplatz 32 86551 AichachUnicredit Bank AGStadtplatz 28 86551 AichachStadtverwaltung AichachStadtplatz 48 86551 AichachSparkasse Aichach-SchrobenhausenDonauwörther Str. 9 - 13 86551 AichachHimmlisch Wohnen Einrichtungs-GmbHDonauwörther Str. 46 86551 AichachZimmerei Reich GmbH & Co. KGDorfstraße 2686447 Aindling-GaulzhofenVerwaltungsgemeinschaft AindlingMarktpl. 186447 AindlingSchreinerei Wiehler GmbHSt. Michael-Str. 1186450 AltenmünsterHimmlisch WohnenMertinger Str. 50 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eGRömerstr. 2 86663 Asbach-BäumenheimGemeinde Asbach-BäumenheimRathausplatz 1 86663 Asbach-BäumenheimRaiffeisenbank Bobingen eG Oktavianstraße 186199 Augsburg-InningenHypoVereinsbank Augsburg Göggingen SB-StandortBürgermeister-Aurnhammer-Str. 3086199 AugsburgAugusta-Bank eG Raiffeisen-VolksbankLandgerichtstraße 186199 AugsburgSCAN Ofenhaus GmbH KaminöfenKlausenberg 286199 AugsburgE.D.A. Fenster + TürenKlausenberg 1086199 AugsburgBlumenladen im KurhausKlausenberg 686199 AugsburgErdgas Schwaben GmbHBayerstraße 43 86199 Augsburgse Huber GmbH & Co KGBergiusstraße 186199 AugsburgParkettbörse Augsburg GmbHEichleitnerstr. 5 86199 AugsburgJedele Farben und Heimtex Großhandel GmbHEichleitnerstr. 1686199 AugsburgRennig Beton GmbHPiccardstr. 8a86159 AugsburgRichter+Frenzel / Fliesen Bretschneider Stauffenbergstraße 5 86161 AugsburgWörner Blumenhaus am Protest. Friedhof Haunstetter Str. 3686161 AugsburgOtt Haus- und Immobilienverwaltung GmbH Provinostr. 52 86153 AugsburgBembe Parkett GmbH & Co. KG Provinostr. 52 86153 AugsburgStadtwerke Augsburg Energie GmbH Hoher Weg 1 86152 AugsburgVermessungsamt Augsburg (Kundencenter/Geschäftszimmer)Fronhof 1286152 AugsburgStaatliches Bauamt Augsburg Holbeinstraße 1086150 AugsburgLandratsamt AugsburgPrinzregentenplatz 4 86150 AugsburgLechwerke AG / ERS-R-FSchaezlerstraße 3 86150 AugsburgLBS-Geschäftsstelle AugsburgHermanstr. 17 86150 AugsburgBauwaren Mahler GmbH & Co. KGGögginger Straße 13a86159 AugsburgSchlüssel Fritz GmbHAugsburger-Str. 13-15 86157 AugsburgHFP Hirsch Fischer PartnerEberlestraße 27 a86157 AugsburgKüche AktivBlücherstraße 3186165 AugsburgWörner Blumenhaus am Alten Ostfriedhof Scharnhorststraße 1586165 AugsburgWörner Blumenhaus am Neuen Ostfriedhof Zugspitzstraße 10486163 Augsburgtedox - Der Renovierungs-DiscounterBrixener Straße 1 86165 AugsburgRoman Müller Atrium AugsburgSüdtiroler Str. 6 1/386165 AugsburgHeim Baumschulen / Herr HeimKalterer Straße 1086165 AugsburgPlana KüchenlandMeraner Str. 24 86165 AugsburgDehner GartencenterBuergerm-Wegele-Str 10 86167 AugsburgA&O GmbH RaumgestaltungDonauwörther Str. 17186154 AugsburgKagerer GmbH AugsburgDonauwörther Str. 18186154 AugsburgLorenz Spitzer GmbH & Co. KG - Starke Ideen in HolzBiberbachstr. 386154 AugsburgStix - Bauelemente, Fenster & TürenKrumbacher Str. 986154 AugsburgWiederspan Überdachungen/Eduard WiederspanKönigsbrunnerstr. 69 1/286179 AugsburgBürgerbüro KriegshaberUlmer Str. 7286156 AugsburgKÜCHEN QUELLEMax-von-Laue-Str. 16 86156 AugsburgMultifloor Freund GmbHWerner-Heisenberg-Straße 4 1/5 86156 AugsburgDehner GartencenterBürgermeister-Ackermann-Str.86156 AugsburgAsset GmbHGraf-Bothmer-Str. 886157 AugsburgGärtnerei HartmannStadtberger Str. 84B86157 AugsburgKonze & Laur GmbHSchwammerlweg 5a86199 Augsburg-BergheimUmweltstation mooseumSchlossstraße 7 89431 Bächingen an der BrenzGemeinde BalzhausenBlumenstraße 286483 BalzhausenEnergeticum Energiesysteme GmbHSt.-Leonhard-Str. 2686483 BalzhausenVR-BankMarktpl. 186485 BiberbachMarktgemeinde BiberbachRathausplatz 186485 BiberbachWilfling SicherheitstechnikBollenholz 686485 BiberbachGemeinde BlindheimWeiherbrunnenstraße 989434 BlindheimWolfgang Lorenz KirchenmalermeisterOberfeldweg 489434 BlindheimAugusta-Bank eG RVBLindauer Str. 3 86399 BobingenKreissparkasse AugsburgHochstr. 4 86399 BobingenRaiffeisenbank Bobingen eGHochstr. 11 86399 BobingenFarben Bühler EderHochstraße 16 86399 BobingenGärtnerei SirchHochstr. 42 86399 BobingenKaminbau Steidle GmbHGutenbergstr. 27 86399 BobingenGC ABEX Bobingen - SILBERHORN Albert-Einstein-Str. 14 86399 BobingenKohl Wasser + Wärme GmbHGutenbergstr. 6 86399 BobingenWüst Motorgeräte GmbHGutenbergstraße 786399 BobingenHillari Fliesen-Center GmbHStockerweg 1689331 BurgauMöbel RiederleAugsburger Str. 37 89331 BurgauRaiffeisenbank Burgau eGAugsburger Str. 19 89331 BurgauEisen-Ziegler GmbHAugsburger Str. 17 89331 Burgaumengele einrichtungs gmbhMühlstraße 11-13 89331 BurgauKachelofenbau IhleKapuzinerstr. 4 89331 BurgauFarbenhaus GmbH Georg MayerKapuzinerstr. 8 89331 Burgauapero burgau GmbH - KüchenstudioHaldenwanger Str. 2089331 BurgauSAN Ringeisen Plan + Bau GmbHRöntgenstr. 4 89331 BurgauDichtungsmax - Fenster Türen StahlzargenRobert-Bosch-Str. 489331 BurgauStadt BurgauGerichtsweg 8 89331 BurgauSparkasse Günzburg-Krumbach, Geschäftsstelle BurgauUlmer Straße 2 89331 BurgauRolf Nagel GmbH ÜberdachungenAn der Römerstrasse 789331 BurgauHolzbau Glaß GmbHAm Dorfanger 1186647 ButtenwiesenKachelofenbau PechingerBahnweg 2 86647 ButtenwiesenGemeinde ButtenwiesenMarktplatz 4 86647 ButtenwiesenRaiffeisenbank Unteres ZusamtalMarktplatz 3 86647 ButtenwiesenBayWa AG Dasing (Baustoffe)Taitinger Str. 54A86453 DasingVerwaltungsgemeinschaft DasingKirchstr. 7 86453 DasingSparkasse DasingUnterzeller Str. 2 86453 DasingMalia Möbel und RaumausstattungAm Anger 4 86453 DasingSteinhart Fliesen GmbHAichacher Straße 7 86453 DasingWeber Baustoffzentrum – DiedorfIndustriestraße 1086420 DiedorfKreissparkasse AugsburgGewerbestraße 5 86420 DiedorfVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGLindenstr. 14 86420 DiedorfKüchen Schißler GmbHHauptstr. 66 86420 DiedorfTOBI SonderpostenmarktIndustriestraße 389407 Dillingen a.d. DonauSöhner - BlumenDonauwörther Straße 68 89407 Dillingen a.d. DonauStadtverwaltung DillingenKönigstraße 37/ 38 89407 Dillingen a.d. DonauHypoVereinsbank - Filiale DillingenKönigstraße 33 89407 Dillingen a. d. DonauLandratsamt Dillingen a. d. DonauGroße Allee 24 89407 Dillingen a. d. DonauFarben Schmid GmbHHausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauHimmlisch WohnenHausener Str. 9 89407 Dillingen a. d. DonauFliesenfachhandel Markus KühnKreuzteilstraße 2686424 Dinkelscherben-LindachSmart Gardening / Tankstelle DinkelscherbenMarktstraße 3686424 DinkelscherbenSchreinerei Sebastian Litzel Marktstr. 12a 86424 DinkelscherbenMarktgemeinde DinkelscherbenAugsburger Straße 4-686424 DinkelscherbenSanitär Karl SchmidVon-Schnurbein-Straße 1486424 Dinkelscherben-EttelriedRichard und Robert Hirsch oHGRainer Str. 61 86609 DonauwörthLandratsamt Donau-RiesPflegstraße 2 86609 DonauwörthTobi SonderpostenAn der Westspange 186609 DonauwörthHIMMLISCH WOHNENDr.-Friedrich-Drechsler-Str. 17 86609 DonauwörthHagebaumarkt & GartencenterLudwig-Auer-Str. 2 86609 DonauwörthParkett und Fussbodentechnik HoferHerzog-Ludwig-Str. 1586609 DonauwörthKarl Kammer IngeneurbüroKreuzfeldstraße 1286609 DonauwörthGemeinde EllgauHauptstr. 25 86679 EllgauKOLB Bau-Unternehmen e.K.Gewerbering 186679 EllgauHolzbau Jürgen LindermayrFriedberger Str. 2386495 EurasburgVogt Massivhäuser GmbHRingstraße 4489435 FinningenMöbelhaus Anton SchißlerPoststr. 1 86850 FischachGeiger - Heizöle Diesel KohlenMarktplatz 3 86850 FischachKreissparkasse AugsburgHauptstraße 1786850 FischachMarkt FischachHauptstr. 16 86850 FischachEisenwaren Eugen HäckelHauptstr. 32 86850 FischachSchropp Bau GmbHHauptstr. 69 86850 FischachAugusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, Geschäftsst. StätzlingSt.-Anton-Straße 486316 Friedberg-StätzlingViola - Gärtnermeister Vinzenz MayrMeringer Str. 55 86316 FriedbergGartengestaltung HannederSedanstr. 29 A 86316 FriedbergGamböck Matthias MalermeisterBgm.-Schmid-Str. 20 86316 Friedberg-RederzhausenJosef Bradl Holzbau GmbHRömerstr. 2186316 Friedberg-HügelshartLandtechnik PfundmeirMarquardtstraße 2a 86316 FriedbergFriedberger Eisenhandlung Christian Kniess GmbHMarquadtstr. 1 86316 FriedbergOC-Immobilien Christian OppermannMax-Högg-Str. 3 86316 FriedbergWolf SanitärtechnikThomas-Dölle-Str. 8 86316 FriedbergWerner Bretschneider GmbHProbststr. 6 86316 FriedbergFarbenhaus Friedberg GmbHStefanstraße 6 86316 FriedbergSanitär KiehlmeierBachernstr. 2 86316 Friedbergfußner | kühne architektenBahnhofstraße 3586316 FriedbergBaugenossenschaft Friedberg Fritz-Krug-Weg 686316 FriedbergGreppmair Klaus SanitärinstallationWiffertshauser Str. 32 86316 FriedbergImmo4all - Artur FiedlerWinifridweg 2386316 FriedbergRalph Kraisy Immobilien GmbHBauernbräustrasse 17 86316 FriedbergStadt Friedberg / BaureferatMarienplatz 586316 FriedbergUnicredit Bank AGLudwigstr. 8 86316 FriedbergGardinen + WohnenBahnhofstr. 486316 FriedbergFarben Glass GmbH & Co. KGLudwigstr. 2286316 FriedbergGrosselfinger Alarmanlagen & VideoüberwachungInnere Industriestraße 10A86316 Friedberg-DerchingEndter Stein & DesignHumboldtstr. 1386316 Friedberg-DerchingFinstral Studio FriedbergWinterbruckenweg 6486316 Friedberg-DerchingKreissparkasse Augsburg/VR-BankGrünholderstr. 4 86456 GablingenElektrotechnik Florian GeigerFeldstrasse 286456 GablingenGemeinde GablingenRathausplatz 1 86456 GablingenZiegler & Karg GmbHDornierstr. 1 86456 Gablingen-SiedlungHabisreutinger Holz FachmarktAugsburger Straße 130A 86368 GersthofenE+M WohnbauAugsburger Str. 3286368 GersthofenHonora Immobilienmanagement GmbHAugsburger Str. 1386368 GersthofenUnicredit Bank AGAugsburger Straße 11 86368 GersthofenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGAugsburger Straße 10 86368 GersthofenKreissparkasse AugsburgBauernstr. 1 86368 GersthofenWOHNakzenteDonauwörther Str. 3 86368 GersthofenCity-Center Gersthofen Bahnhofstraße 11 86368 GersthofenStadt Gersthofen - VerwaltungRathausplatz 1 86368 GersthofenHeimbach GmbHBrahmsstraße 2586368 GersthofenWindhager Zentralheizung GmbHDaimlerstraße 986368 GersthofenSELGROS Cash & Carry Gersthofen Welserstraße 286368 GersthofenRoschmann Glas GmbH & Co. KGDieselstraße 37 86368 GersthofenGersthofer BaustoffmarktSenefelderstraße 21 86368 GersthofenKemmler Baustoffe & Fliesen/Fliesen SupermarktSenefelder Straße 15 86368 GersthofenStefan Herdelt GmbHRöntgenstraße 3686368 GersthofenZill Wintergärten & BauelementeWestendstr. 1786368 GersthofenAugsburger Holzhaus GmbHGersthofer Straße 9 86368 Gersthofen-HirblingenPeter Breg GmbHLindenbergstraße 14 86368 GersthofenVerwaltungsgemeinschaft Gessertshausen Hauptstraße 3186459 GessertshausenKreissparkasse AugsburgHauptstraße 15 86459 GessertshausenZoller Kreativ GmbH & Co KGFreiher-von-Zech Str. 14-16 86459 GessertshausenSonderpreis BaumarktLindauer Straße 57 86845 GroßaitingenGärtnerei und Blumenbinderei Konrad HaugReinhartshofer Str. 48 86845 GroßaitingenVerwaltungsgemeinschaft GroßaitingenAm Alten Markt 3 86845 GroßaitingenRaiffeisenbank Bobingen eGAm Alten Markt 4 86845 GroßaitingenSchweinstetter GmbHRot-Kreuz-Weg 6 86845 GroßaitingenStadt GundelfingenProf-Bamann-Str.22 89423 GundelfingenRaiffeisen-Volksbank Prof.-Bamann-Straße 10 89423 GundelfingenSparkasse Kreis- und Stadtsparkasse Hauptstr. 31 89423 GundelfingenHinterstößer HaushaltswarenHauptstraße 37 89432 GundelfingenKaminofencenter DonautalGünzburger Straße 7a 89423 GundelfingenRaiffeisenbank Günzburg eGAugsburger Str. 47 89312 GünzburgLechwerke Kunden- und EnergieberatungSedanstraße 13 89312 GünzburgLandratsamt GünzburgAn der Kapuzinermauer 1 89312 GünzburgVentoxx GmbHScherisberg 689312 GünzburgStadt GünzburgSchloßplatz 1 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-KrumbachMarktplatz 8 89312 GünzburgVR-Bank Donau-Mindel eGDillinger Str. 21 89312 GünzburgDipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KGLußweg 2 89312 GünzburgFarben-Schmid GmbHRudolf-Diesel-Straße 1889312 GünzburgASG Bauzentrum Schäffer GmbHRudolf-Diesel-Str. 689312 GünzburgHR FenstertechnikLochfelbenstraße 589312 GünzburgVanoni LebensräumeBahnhofstrasse 7-9 89312 GünzburgRöger GmbHKappenzipfel 11 89312 GünzburgSparkasse Günzburg-KrumbachWeißenhorner Str. 16 89312 GünzburgBlumen Lang GbRUlmer Str. 65 89312 GünzburgBrennholzhandel FahrenschonKanalstr. 17 86856 HiltenfingenRaiffeisenbank Hiltenfingen eGKirchweg 2 86856 HiltenfingenVerwaltungsgemeinschaft Höchstädt a.d.DonauHerzog-Philipp-Ludwig-Str. 1089420 HöchstädtStabilo Fachmarkt Dillinger Straße 5189420 HöchstädtSparkasse Landsberg-DießenFuggerplatz 1 86916 KauferingSchreinerei Wolfgang ZeitKolpingstr. 14 86916 KauferingRathaus KauferingPfälzer Str. 186916 KauferingKachelofenbau Anton Leis GmbH Donnersbergstraße 1 89407 KicklingenSonderpreis Baumarkt KissingRömerstrasse 41 86438 KissingMöbel Engelbert Schneider eKIndustriestr. 5 86438 KissingFliesen JeckelBahnhofsallee 9 86438 KissingDie MohnblumeBahnhofsallee 7 86438 KissingStadtsparkasse AugsburgBahnhofsallee 2A 86438 KissingGemeinde KissingPestalozzistr. 586438 KisssingSchäffer HaustechnikGut Lindenau 186438 KissingF & H Fliesen Verlegung GmbHAm Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldKoch GmbHAm Wäldle 12 86836 KlosterlechfeldRaumausstattung Funk GmbHBahnhofstraße 5 86836 KlosterlechfeldGlobus Fachmärkte GmbH & Co.KGMesserschmittring 22 86343 KönigsbrunnKüchen Manufaktur, das Küchenstudio Messerschmittring 1586343 KönigsbrunnIhr TeppichfreundMesserschmittring 25 86343 KönigsbrunnParkett-Studio Königsbrunn GmbHMesserschmittring 5186343 KönigsbrunnZwick Rolladen GmbHMesserschmittring 42 1/2 86343 KönigsbrunnBBS Betonbearbeitung Schwaben, Michael FellnerRichthofenstraße 15b86343 KönigsbrunnWörner Pflanzenparadies KönigsbrunnLandsberger Str. 141 86343 KönigsbrunnGlaserei MüllerBürgermeister-Wohlfarth-Str. 8786343 KönigsbrunnMalereibetrieb Franz ErmischGerstenstr. 13 86343 KönigsbrunnFranz Balmes Gartenbrunnen / Franz BalmesGerstenstr. 13 86343 KönigsbrunnDeutsche Bank Privat- & Geschäftskunden AGBürgermeister-Wohlfarth-Str. 72 86343 KönigsbrunnKreissparkasse AugsburgMarktstraße 3 86343 KönigsbrunnGesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn mbHMarktstr. 3 1/2 86343 KönigsbrunnAugusta-Bank KönigsbrunnMarktplatz 6 86343 KönigsbrunnStadt KönigsbrunnMarktplatz 7 86343 KönigsbrunnFliesen-PistauerHaunstetter Str. 82 86343 KönigsbrunnMüller Werkstätte GmbHKeltenstraße 686343 KönigsbrunnHammer Heimtex-FachmarktWandalenstr. 22 86343 KönigsbrunnFliesen HergetNibelungenstraße 8 86343 KönigsbrunnDehner GartencenterHunnenstraße 4586343 KönigsbrunnImmobilienCenter Sparkasse Günzburg-KrumbachMarktplatz 2 86381 KrumbachStadt Krumbach (Schwaben)Nattenhauser Straße 5 86381 KrumbachVolksbanken RaiffeisenbankenLuitpoldstraße 2 86381 KrumbachWerkmarkt ZachBahnhofstraße 31 86381 KrumbachFarben Schmid GmbHRobert-Steiger-Straße 48A86381 KrumbachBayWa AG Krumbach (Technik)Bahnhofstraße 78 86381 KrumbachW & K Schmid GmbHHans-Lingl-Str. 17 86381 KrumbachVerwaltungsgemeinschaft KühbachSchönbacher Str. 1 86556 KühbachSparkasse KühbachSchönbacher Str. 2 86556 KühbachWall Bau KühbachAmselstraße 1886556 KühbachE. Bernhard Baugeschäft GmbHAm Herzogberg 3886500 KutzenhausenStadtwerke Landsberg KUEpfenhauser Str.12 86899 Landsberg am Lechdo it BHG Bau-Heimwerker- Gartencenter Landsberg GmbHMünchener Str. 21 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-DießenHauptplatz 1-6 86899 Landsberg am LechCommerzbank LandsbergHauptplatz 150 86899 Landsberg am LechVR-Bank LandsbergHubert-von-Herkomer-Str. 17 86899 Landsberg am LechDeutsche Bank Investment & FinanzCenterHubert-von-Herkomer-Str. 114 86899 Landsberg am LechKreisstadt LandsbergKatharinenstr. 1 86899 Landsberg am LechLandratsamt LandsbergVon-Kühlmann-Straße 15 86899 Landsberg am LechElektrizitätswerk Landsberg GmbH LEWSandauer Straße 254 86899 Landsberg am LechBetten-NägeleSaarburgstraße 586899 Landsberg am LechTTL-Filiale LandsbergLechwiesenstr. 72 86899 Landsberg am LechFliesen OaseLechwiesenstr. 58 86899 Landsberg am LechHeinrich Taxis GmbHGraf-Zeppelin-Str. 11a 86899 Landsberg am LechKeramostone oHGLechwiesenstr. 9 86899 Landsberg am LechTeppichgalerie Landsberg (Galerie im V-Markt)Max-von-Eyth-Straße 486899 Landsberg am LechSchindler Eisenhandel GmbHMax-Planck-Straße 8 86899 Landsberg am LechW. Renner GmbH BaustoffhandelMax-Planck-Str. 4 86899 Landsberg am LechHimmlisch WohnenMax-Planck-Str. 2 86899 Landsberg am LechRobert Schmid Farben- und Tapetengroßhandel Max-Planck-Straße 2 86899 Landsberg am LechBau- u. Heimwerkermarkt Sailer GmbHMax-Planck-Str. 1 86899 Landsberg am LechSparkasse Landsberg-DießenLechwiesenstraße 26 86899 Landsberg am LechGardinen Stadlmayer GmbHLechfeldstraße 98 86899 Landsberg am LechScherdi´s Blumen & GartenweltLechfeldstraße 51 86899 Landsberg am LechKüchenstudio Karl LangDorfstr. 28 86853 Langerringen-GennachGemeindeverwaltung LangenneufnachRathausstraße 58 86863 LangenneufnachAlois MayerDillinger Str. 19 86462 Langweid a. LechGemeinde Langweid a. LechAugsburger Straße 20 86462 Langweid a. LechKreissparkasse AugsburgAugsburger Str. 2486462 Langweid am LechGürtler Bauelemente GmbHRudolf-Diesel-Str. 4 86462 LangweidReith Landtechnik GmbH & Co. KGRudolf-Diesel-Straße 5 86462 LangweidWalter Möbel GmbHRaiffeisenstr. 6 89415 LauingenAlldecorWerner-von-Siemens Str. 6 89415 LauingenRAIFFEISEN-VOLKSBANK GünzburgBrüderstraße 16 89415 LauingenStadt LauingenHerzog-Georg-Straße 17 89415 LauingenHypoVereinsbank Lauingen, SB-StandortHerzog-Georg-Straße 2089415 LauingenKreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. DonauHerzog-Georg-Straße 54 89415 LauingenSparkasse Günzburg-KrumbachVon-Richthofen-Str. 19 89340 LeipheimVolksbank Günzburg eGVon-Richthofen-Straße 8 89340 LeipheimStadt LeipheimMarktstr. 5 89340 LeipheimH. Anders GmbHTeisenmahdstr. 1 89340 LeipheimLudwig Streit GmbHKlemensstr. 13-15 86405 Meitingen-HerbertshofenKreissparkasse Augsburg/VR-BankKlemensstr. 25 86405 Meitingen-HerbertshofenTOBI SonderpostenLangenreichener Str. 1 86405 MeitingenKreissparkasse AugsburgSchloßstr. 4 86405 MeitingenMarkt Meitingen RathausSchloßstr. 4 86405 MeitingenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGSchloßstr. 1 86405 MeitingenBlumen BaurRömerstr. 18 86405 MeitingenHS FachmarktVia Claudia 7 86405 MeitingenFarben Schmid GmbHVia Claudia 8 86405 MeitingenRobert Hecht SystemtechnikThierhauptener Str. 4a 86405 Meitingen-Waltersh.BayWa AGThierhauptener Str. 10 86405 Meitingen-Waltersh.Gemeinde MerchingHauptstraße 2686504 MerchingMartin Knop - Wanne zur DuscheGewerbering 1386504 MerchingBayWa AG - Niederlassung MeringUnterberger Str. 11 86415 Mering SchwabLechwerke AG LEW-EnergieladenMünchener Str. 1486415 MeringStadtsparkasse AugsburgMarktplatz 5 86415 MeringVerwaltungsgemeinschaft MeringKirchplatz 4 86415 MeringSchreinerei BarlAm Mühlanger 15 86415 MeringFliesen-Zentrum Mering GmbHLechstraße 12 86415 MeringKWB Deutschland - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbHGewerbepark Ost 41 86690 MertingenSchweihofer Forst-, Garten- und KommunaltechnikGewerbepark Ost 11 86690 MertingenRaiffeisen-Volksbank Donauwörth eGZehentplatz 7 86690 MertingenGemeinde Mertingen (Rathaus)Fuggerstraße 5 86690 MertingenBlumenstube Thomas HorrerHilaria-Lechner-Straße 3 86690 MertingenGemeinde MickhausenSchlosshof 186866 MickhausenÖkoFEN Heiztechnik GmbHSchelmenlohe 2 86866 MickhausenStanke - Neusässer RaumausstattermeisterAugsburger Straße 3 86356 NeusäßAugusta-Bank eG Raiffeisen-VolksbankBgm-Kaifer-Str. 4 86356 NeusäßVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGHauptstr. 10 a 86356 NeusäßKreissparkasse AugsburgParkstr. 3 86356 NeusäßFrisch GmbH & Co. KG, ReinigungssystemeOskar-von-Miller-Str. 1a 86356 NeusäßStadthalle NeusäßHauptstr. 26 86356 NeusäßDachbau Wagner GmbHGutenbergstr. 786356 NeusäßDornbergerGutenbergstr. 3a 86356 NeusäßGSE Neusäß GmbH Heizungsbau Siemensstr. 486356 NeusäßJörg Scherer Fliesen und DesignBenzstr. 7 86356 NeusäßGärtnerei ReußVon-Rehlingen-Str. 2186356 Neusäß-WestheimGeschenke-PavillonGeorg-Odemer-Str. 2a 86356 NeusäßDURZPortnerstr. 8 86356 Neusäß-Täfertingenglas seele GmbHBoschstraße 286356 NeusäßDie Küchenwelt in Neusäß e.K.Wankelstraße 3 86356 NeusäßKreissparkasse SteppachUlmer Str. 30 86356 Neusäß-SteppachWörner Pflanzenparadies NeusäßBiburger Str. 39 86420 Neusäß-VogelsangTreppenzentrum Schmid GmbHGessertshausenerstr. 4 86356 Neusäß-VogelsangNeubauer BedachungstechnikGessertshauser Straße 2186356 Neusäß-VogelsangVerwaltungsgemeinschaft NordendorfSchäfflerstr. 686695 NordendorfVR-Bank Gersthofen-Meitingen eG Zweigstelle NordendorfHauptstr. 16A 86695 NordendorfBaggerbetrieb Günther LiepertDieselstraße 2086695 NordendorfE. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KGWelserstr. 1 86695 NordendorfVerwaltungsgemeinschaft PöttmesMarktplatz 18 86554 PöttmesSparkasse PöttmesSparkassenstr. 1 86554 PöttmesGemeinde Oberndorf a. LechEggelstetter Str. 3 Oberndorf am LechDehner BlumenparkDonauwörther Straße 3-586641 RainMöbel RaschkeUnteracher Str. 186508 RehlingGemeinde-Verwaltung RehlingHauptstr. 186508 RehlingLechwerke - Kundenbezirk SchwabmünchenSiemensstr. 30 86830 SchwabmünchenFliesen Hofmann GmbHKaufbeurer Str. 16 86830 SchwabmünchenMaschinen Kimpfbeck Handels-GmbHBahnhofstraße 1086830 SchwabmünchenKreissparkasse AugsburgFuggerstraße 19 86830 SchwabmünchenDipl. Ing. W. Layer GmbHSparkassenplatz 1 86830 SchwabmünchenEliflora Blumen und FloristikFuggerstraße 36 86830 SchwabmünchenDomus Regiobau GmbHFrauenstraße 186830 SchwabmünchenHypovereinsbank Unicredit Bank AGFuggerstr. 40 86830 SchwabmünchenStadt SchwabmünchenFuggerstr. 50 86830 SchwabmünchenDemharter HolzfachmarktAugsburger Str. 7 86830 Schwabmünchenbruckner EinrichtungshausAugsburger Straße 76 86830 SchwabmünchenSinzinger malen & lackierenGottlieb-Daimler-Straße 1 86830 SchwabmünchenAmmann oHGRobert-Bosch-Str. 2 86830 SchwabmünchenGottwald GmbHRobert-Bosch-Str.4 86830 SchwabmünchenOfenbau LiebschRobert-Bosch-Str. 6A 86830 SchwabmünchenRathaus Stadtbergen, BürgersaalOberer Stadtweg 2 86391 StadtbergenGärtnerei Schlieper & Hörauf, A.+S. Bögle OHGOberer Stadtweg 55 86391 StadtbergenKreissparkasse AugsburgBauernstr. 50 86391 StadtbergenAugusta-Bank eG Raiffeisen-VolksbankBauernstraße 47 86391 StadtbergenOBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co.Ulmer Landstr. 350 86391 StadtbergenGemeinde TapfheimUlmer Str. 6686660 TapfheimHBW Höfle & Wohlrab Bau GmbHIm Krautgarten 1586470 ThannhausenRaiffeisenbank ThannhausenRaiffeisenplatz 186470 ThannhausenSparkasse ThannhausenChristop-von-Schmid-Str. 12 86470 ThannhausenHölzl Fenster GmbH & Co. KGGemeindewald 7 86672 ThierhauptenGRW Schöner Wohnen GmbHGemeindewald 2 86672 ThierhauptenSparkasse ThierhauptenHerzog-Tassilo-Str. 30 86672 ThierhauptenGemeindeverwaltung ThierhauptenMarktplatz 1 86672 ThierhauptenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGMarktplatz 3 86672 ThierhauptenSchmid Bauunternehmen GmbHHölzlarner Str. 186672 Thierhaupten-NeukirchenSeemüller Gmbh & Co. KG Kieswerk + NatursteineAm Kieswerk 286447 TodtenweisMetallbau Schmidt GmbHLechfeldwiesen 386447 TodtenweisKreissparkasse Augsburg - Geschäftsstelle UntermeitingenNeufnachring 1 86836 UntermeitingenRaiffeisenbank Schwabmünchen eGLechfelder Straße 28 86836 UntermeitingenRathaus UntermeitingenVon-Imhof-Straße 6 86836 UntermeitingenMetallbau Fischer GbRKeltenstraße 4 86517 WehringenGemeinde WehringenNördliche Hauptstr. 18 86517 WehringenVR-Bank Handels- und Gewerbebank eGHauptstraße 18 86637 WertingenWilli Meyer GmbHMarktplatz 3 86637 WertingenDie BLUMENbindereiMarktplatz 16 86637 WertingenKreis- u. Stadtsparkasse DillingenSchulstr. 9 86637 WertingenVR-Bank Lech-Zusam eG - SB FilialeJosef-Frank-Straße 2 86637 WertingenBlumenhaus und Gärtnerei Apollonia - Inh. Hans HurlerZusmarshauser Str. 2 86637 WertingenMaximilian Hurler - Gärtnerei & RaumbegrünungZusmarshauser Str. 33 86637 WertingenGeorg Wagner KG Mineralölhandel und -serviceGewerbestr. 12 86637 Wertingen-GeratshofenVR-Bank / Kreissparkasse Hauptstr. 2286707 Westendorfperfecta-Fenster Vertriebs- & Montage GmbHHauptstr. 386707 WestendorfHochstatter BauunternehmungZöschlingsweiler Str. 389426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft WittislingenMarienplatz 689426 WittislingenVerwaltungsgemeinschaft ZiemetshausenBgm.-Haide-Straße 186473 ZiemetshausenSparkasse Günzburg-KrumbachBürgermeister-Haide-Str. 3 86473 ZiemetshausenFISCHER Haustechnik GmbHBgm. Haide-Str. 2 86473 ZiemetshausenMarkt ZusmarshausenSchulstraße 286441 ZusmarshausenKreissparkasse AugsburgMarktplatz 10 86441 ZusmarshausenHörmann SolartechnikHolzappelstr. 186441 Zusmarshausen