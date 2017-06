„Die Elemente“ – Kinderkunstaktion mit dem Kindergarten Westheim

Neusäß : Stadthalle |

Die vier Elemente haben ins Rathaus Neusäß Einzug gehalten: Fische, die sich im Wasser tummeln, Maulwürfe, die sich unter einer Blumenwiese verstecken, Ballons, die in die Luft steigen oder ein Vulkan, der gerade ausbricht – in der Rathausgalerie werden Wasser, Erde, Luft und Feuer fantasievoll und bunt mit einer Ausstellung in Szene gesetzt. Entwickelt hat die Ausstellung der Künstler Paul Schurr und gemeinsam mit Kindern des Kindergartens Westheim sowie Schülerinnen und Schülern der Realschule im Rahmen eines Kunstprojektes die verschiedenen Werke geschaffen. Zudem hat Schurr auch eigene Werke beigesteuert.



Eröffnet wurde die Ausstellung zwar bereits am 21. Juni, besonders spannend wird es jedoch noch einmal am Samstag, 8. Juli. Denn dann wird der Feuerdrache „Paffi“, der Teil der Ausstellung ist zum Leben erweckt. Los geht es um 14.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 26. Dort wird der Drache dann einer kunstvoll ausgestalteten Drachenhöhle entsteigen und sich den Besuchern vorstellen. Die Kindergartenkinder aus Westheim werden ihr eigenes Werk zum Leben erwecken und den Drachen mit Liedern und einem Feuertanz lautstark begrüßen. Des Weiteren kann die Ausstellung an diesem Tag bis 17.00 Uhr besichtigt werden.



Zu sehen ist die Ausstellung zudem noch bis zum 27. Juli im Rathaus Neusäß, Hauptstraße 28 von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr.