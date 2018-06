"Des werd scho no" – Roland Hefter kommt mit seinem Programm nach Neusäß und ihr könnt 3x2 Freikarten gewinnen!

vor Kurzem bei der Jubiläumsfeier der Stadt Neusäß am Ehrenamtstag von isch berzeugen und auch im Vorprogramm von Monika Gruber löste der Musikkabarettist Begeisterungsstürme aus.Jetzt kommt Hefter endlich in einer Einzelvorstellung mit seinem Programmin die. Bevor die Karten vergriffen sind, gibt es schon jetzt 3x2 Tickets zur Verlosung für die Veranstaltung amKlickt bis zum 29. Juli auf "Mitmachen", um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat informiert (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.). Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt!Alle weiterern Informationen zur Veranstaltung findet ihr hier