Der neue "neusässer" ist da! Hier die November-Ausgabe kostenlos online lesen und herunterladen!

Nächste Ausgabe: 1. Dezember 2018Redaktionsschluss: 19. November 2018Ihr könnt hier und jetzt den „neusässer“ online lesen und herunterladen. Zudem werden alle Neusässer Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Stadtmagazins „neusässer“ beliefert. Darüber hinaus ist der „neusässer“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Die Themen der November-Ausgabe im Überblick:Außerdem könnt ihr wieder Freikarten für die festliche, weihnachtliche, dramatische, stimmungsvolle Veranstaltungen in der Stadthalle gewinnen.