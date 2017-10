Anzeige

Der KinderKulturKalender geht in die letzte Runde: Im KiKuKa dreht sich die nächste Zeit alles ums Thema Theater

Schaurig wird es am 28.10.2017 im STEREOTON, wenn sich die Kinder gruselig verkleiden für die Halloweenparty. Dann dreht sich alles um den Kürbis, unheimliche Gestalten, Spiel und Spaß. Dazu gab es auch schon einen tollen Kürbisschnitzerei-Kurs, an denen die Kinder schon einmal Deko für die Halloweenparty machen konnten.



Im November gibt es gleich zwei Vorstellungen für die ganze Familie. Zum einen kommt das Puppentheater Moussong am 11.11.2017 ins STEREOTON und zum anderen wird in der Stadthalle Neusäß „Peter und der Wolf“ am 19.11.2017 aufgeführt. Die verschiedenen Organisationen des Haus der Musik sind für das Gemeinschaftsprojekt schon fleißig am Üben.



Selbst in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen können die Kinder dann im Theaterworkshop des Stereotons am 25.11.2017.



Und zum Abschluss des Jahres gibt es wieder viel Kleckerei in der beliebten Weihnachtsbäckerei am 16.12.2017.



Wer sich für das Moussong-Theater und das Gemeinschaftsprojekt „Peter und der Wolf“ interessiert sollte sich jetzt online unter: www.kikuka.neusaess.de anmelden.

