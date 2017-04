Anzeige

Das Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Mai 2017

Dauerbrenner:



JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREE

JEDEN DONNERSTAG – Obsttag

Jeden Donnerstag ist Obsttag im STEREOTON. An der Theke des Jungen Cafés liegt kostenloses Obst bereit, so lange der Vorrat reicht.

JEDEN FREITAG – Spiel deine Musik

Jeden Freitag hast du die Möglichkeit deine Musik im Jungen Café aufzulegen!



Themenmonat: Sport und Ernährung



02. – 31.05.2017: Diverse Aktionen zum Thema Sport & Ernährung



Im Mai dreht sich alles um das Thema Sport und Ernährung. So bietet das Team des STEREOTONs jeden Tag eine neue Sportaktion für dich an. Zum Beispiel kannst du die Sportfläche für Basketball, Federball, Fußball etc. nutzen. Du kannst dich bei der Slackline versuchen, oder Kubb mit uns spielen. Wir werden mit dir Joggen (Di.16.05.2017) gehen und eine kleine Radtour (12.05.2017) machen. Bei Regen haben wir Denksportarten in der Hinterhand.



Einmal in der Woche wird spontan zusammen gekocht, natürlich unter dem Motto gesunde Ernährung. Außerdem wird es an unserem Obsttag (Donnerstag) besondere Obstspecials geben. Wenn du Lust hast, kannst du bei unseren Selbstversuchen teilnehmen: Wie viel bewegen wir uns? und Verzicht auf Zucker. Am 18.05.2017 haben wir eine Referentin zu uns eingeladen. Zusammen mit ihr werden wir verschiedene Speisen zubereiten und einiges zum Thema Ernährung erfahren, ganz unter dem Motto: „Fit durch den Tag“. Haben wir deine Interesse geweckt? Dann komm doch einfach an einem oder mehrere Tage vorbei und lass dich überraschen. Falls du dich informieren möchtest, welche Aktion an welchem Tag ansteht, dann besuche unsere Facebookseite (Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß), werde Mitglied unserer WhatsApp-Gruppe (0151. 15 85 44 25) oder schau dir den Aushang im Jungen Café an.



Dienstag, 02. – Freitag, 04.05.2017: Selbstversuch – Wie viel bewege ich mich?

Gemeinsam ermitteln wir mit Hilfe eines digitale Schrittzählers in einer Woche, wie viel wir uns eigentlich bewegen und ob wir dies noch steigern können. Wir starten am Dienstag damit und werden uns am Freitag gemeinsam austauschen. Wer bewegt sich am meisten?



Donnerstag, 04.05.2017: Film - Voll Verzuckert!

Start: 19.00 Uhr

Kosten: Keine

Da sich im Mai alles um das Thema Ernährung dreht, darf es auch nicht an einem spannenden Film fehlen. Dieser wird am 04.05. im Jungen Café gezeigt. Soviel verraten wir schon mal: es geht um ZUCKER.



Dienstag, 09. – Freitag, 12.05.2017: Selbstversuch – Verzicht auf Zucker

Kannst du auf Zucker verzichten? Und wo steckt eigentlich überall Zucker drin? Wir versuchen zusammen eine Woche auf Zucker zu verzichten. Am Freitag tauschen wir uns dann zu der Woche aus. Mal schauen, wer es schafft.



Donnerstag, 18.05.2017: Fit durch den Tag

Praktische Tipps und Tricks in Sachen Ernährung

Start: 18:00 Uhr

Kosten: Keine

Wie kommt man mit möglichst wenig Aufwand fit durch den Tag? Das wird euch Tanja, eine Expertin in Sachen Ernährung am Donnerstag vorstellen. Gemeinsam mit ihr werdet ihr unterschiedliche Gerichte zubereiten und diese gemeinsam essen. Natürlich unter dem Motto: „Fit durch den Tag durch gesunde Ernährung“. Raum für eure Fragen gibt es genügend.



Specials im STEREOTON



Donnerstag, 11.05.2017: Chillen bei coolen Musikvideos – monatlich

19:00 Uhr – 22:00 Uhr

Aus dem Jugendcafé wird am Donnerstag eine gemütliche Chill-Area mit coolen Musikvideos.



Fr., 05.05., Sa., 13.05., Sa., 20.05. & Fr., 26.05.2017: STEREOTON LIVE

Beginn: 20:00 Uhr

NEU im STEREOTON: Jede Woche LIVE-KONZERTE!!!! Freier Eintritt!

Ab 16 Jahre!

Die Bands werden noch Bekannt gegeben

- Facebook: Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß

- stereoton-kulturhaus.de

- Plakate: Schautafel/ Junges Café



creA(C)TION Neu im Gruppenraum



Kreative Aktion gibt es ab sofort im Gruppenraum des STEREOTONs. Für alle junge Menschen ab 14 Jahren, die sich gerne gestalterisch betätigen hat die Kreativmanufaktur geöffnet. Hier kann mit unterschiedlichen Materialien experimentiert werden. Wer eigene Ideen hat kann diese einbringen. Die Aktionen sind spontan und werden auf Nachfrage angeboten. Wer sich kreativ betätigen möchte kann einfach im Jungen Café anfragen. Je nach Material kann es zu einer geringen Kostenbeteiligung kommen.



KIKUKA TERMINE IM MAI



Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKa’s anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.



Die Aktionen des KiKuKa’s sind im Monat Mai leider schon alle ausgebucht.



Anmeldung: Kurz erklärt

1. Unter: www.kikuka.neusaess.de kommt ihr zu unserer neuen Plattform.

2. Meldet euch beim Eltern-Portal an und bucht dort eure Kurse.

Achtung: Es werden nur die Kurse angezeigt, die zum jeweiligen Kind altersgemäß passen. Altersbegrenzungen sind zur Sicherung unserer Qualität wichtig.



Für gewöhnlich geben wir euch die Möglichkeit, die Kinder bis zu einem Tag vor Kursbeginn einzutragen.



Ist dies nicht der Fall, wird dies bei der Kursbeschreibung aufgezeigt!

Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden.

Genauere Infos zu den Programmpunkten und über die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze gibt es im Internet unter: www.kikuka.neusaess.de

Fast alle Kurse starten und enden im Stereoton.

