Das Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Juni 2017

Stadt NeusäßDaimlerstr. 3a/ Eingang Hauptstraße86356 NeusäßTel.: 0821/467474Fax: 0821/4530149E-mail: stereoton@jugendkulturhaus.dewww.stereoton-kulturhaus.deAktuelle News vom STEREOTON?Facebook: Jugendkulturhaus Stereoton NeusäßWhatsApp: 0151. 15 85 44 25Das Junge Café im STEREOTON hat jede Menge tolle Angebote und ist für alle Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet. Nun heißt es abhängen, kreativ werden, Ideen explodieren lassen!Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du zusammen mit deinen Freunden die Zeit im Jungen Café gestalten kannst!Mache das stylische Junge Café zu deinem neuen Treffpunkt! Lerne neue Leute kennen! Höre Musik! Spiele Musik! Lasse dir die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder nimm bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebe etwas!Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsraum des STEREOTONs regelmäßige Events.Du willst eine Band gründen, suchst eine Location, um dich als Musiker_in zu präsentieren oder willst deine kreativen Arbeiten ausstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!Wenn du eigene Ideen hast, die du bei uns verwirklichen willst, stehen wir dir zur Seite!JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREEJEDEN DONNERSTAG – ObsttagJeden Donnerstag ist Obsttag im STEREOTON. An der Theke des Jungen Cafés liegt kostenloses Obst bereit, so lange der Vorrat reicht.JEDEN FREITAG – Spiel deine MusikJeden Freitag hast du die Möglichkeit deine Musik im Jungen Café aufzulegen!JEDEN ÖFFNUNGSTAG – Sportgeräte nutzenDas STEREOTON hat jede Menge Sportgeräte, die genutzt werden können!Freitag, 02.06.2017:Beginn: 19:00 UhrFür alle, die gerne singen und einen riesen Spaß daran haben!Donnerstag, 08.06.2017:Beginn: 17:00 UhrEs ist SommerHast du schon mal Eis selbstgemacht?Komm vorbei und experimentiere mit uns!Freitag, 16.06.2017:19:00 Uhr – 22:00 UhrAus dem Jugendcafé wird am Donnerstag eine gemütliche Chill-Area mit coolen Musikvideos.Donnerstag, 22.06.2017:18.00 UhrWir spielen BINGO mit dir! Also komm vorbei und gewinne eine Kleinigkeit!Und so geht’s:Jeder bekommt ein Los, das mit Zahlen bedruckt ist. Die Zahlen sind zufällig angeordnet. Das Team des STEREOTONs zieht nun Zahlen – auch per Zufall – und ruft sie laut aus. Wenn du diese Zahl auf deinem Los hast, markierst du sie.Wer als erstes auf seinem Los fünf Zahlen hintereinander – waagrecht, senkrecht oder diagonal – markieren konnte, ruft laut BINGO und hat gewonnen.Freitag, 23.06.2017:Einlass: 20:00 UhrSTEREOTON rockt! Komm vorbei! Feier mit uns!Nähere Info unter: Facebook Jugendkulturhaus Stereoton NeusäßDonnerstag, 29.06.2017:Start: 18:00 UhrWir entwerfen für dich ein Quiz, das du mit deinem Team lösen kannst.Die Fragen sind bunt gemischt! Scherzfragen, Allgemeinwissen, aktuelle Themen und vieles mehr.Wurde deine Rätsellaune geweckt? Dann komm doch vorbei!Das Gewinnerteam erhält Freigetränke von uns!Freitag, 30.06.2017:Der Sommer ist da! Das wollen wir ausnutzen. Deshalb veranstalten wir eine kleine Grillparty. Leckere Salate, Grillgut und kühle Getränke - für 3 € bist du dabei.Wer einen Salat mitbringt, darf sogar umsonst essen.Beginn: 17:00 UhrGrillgut: 3€Jetzt im GruppenraumKreative Aktion gibt es ab sofort im Gruppenraum des STEREOTONs. Für alle junge Menschen ab 14 Jahren, die sich gerne gestalterisch betätigen hat die Kreativmanufaktur geöffnet. Hier kann mit unterschiedlichen Materialien experimentiert werden. Wer eigene Ideen hat kann diese einbringen. Die Aktionen sind spontan und werden auf Nachfrage angeboten. Wer sich kreativ betätigen möchte kann einfach im Jungen Café anfragen. Je nach Material kann es zu einer geringen Kostenbeteiligung kommen.Hast du Lust Jutebeutel zu designen? Oder Objekte aus Kronkorken zu kreieren? Dann komm vorbei!!!Neuanschaffung: Tor und BasketballkorbEndlich kann man seine Tage wieder draußen verbringen. Im STEREOTON bieten wir dir einen Raum dazu. Chille auf unserer Sonnenterasse mit einem Latte Macchiato, hänge mit deinen Freunden auf den Arena-Stufen ab oder mach mit uns ein Lagerfeuer. Wer sich bewegen will, kann unsere Sportfläche in vielfältiger Weise nutzen: Basketball, Federball, KUBB, Fußball etc. Passend dazu wurden ein neues Tor und ein neuer Basketballkorb angeschafft!Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKa’s anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.Die Aktionen des KiKuKa’s sind im Monat JUNI leider schon alle ausgebucht.Anmeldung: Kurz erklärt1. Unter: www.kikuka.neusaess.de kommt ihr zu unserer neuen Plattform.2. Meldet euch beim Eltern-Portal an und bucht dort eure Kurse.Achtung: Es werden nur die Kurse angezeigt, die zum jeweiligen Kind altersgemäß passen. Altersbegrenzungen sind zur Sicherung unserer Qualität wichtig.Für gewöhnlich geben wir euch die Möglichkeit, die Kinder bis zu einem Tag vor Kursbeginn einzutragen.Ist dies nicht der Fall, wird dies bei der Kursbeschreibung aufgezeigt!Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden.Genauere Infos zu den Programmpunkten und über die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze gibt es im Internet unter: www.kikuka.neusaess.deFast alle Kurse starten und enden im Stereoton.Die Vorbereitungen für das Sommerferienprogramm der Stadt Neusäß laufen bereits auf Hochtouren. Obwohl das Schuljahr für einige noch eine gefühlte Ewigkeit dauert, ist das Team des Jugendkulturhauses STEREOTON, das das Ferienprogramm organisiert, bereits seit mehreren Wochen mitten in der Planung.Ein Punkt liegt dem Team des Ferienprogramms besonders am Herzen: Die Auswahl und Vorbereitung des Betreuer-Teams, das die derzeit zwei festangestellten Mitarbeiter_innen des Stereotons, Markus Bzduch und Lisa-Marie Lemcke, unterstützt.Damit die Kinder Spaß haben und gleichzeitig bestmöglich betreut werden, werden zusätzlich circa 14 qualifizierte Betreuer_innen eingestellt.Das Team, erhält Schulungen z. B. zu Aufsichtspflicht oder Erste-Hilfe am Kind.Neben den Schulungen hat das Team bereits die neuen Themen, sowie die Bastelangebote bzw. Spielangebote des Aktivspielplatzes vorbereitet.Als besonderes Event diesen Jahres veranstaltet das Team des Jugendkulturhauses wieder eine Eröffnungsfeier des Ferienprogramms. Dazu sind nicht nur alle Kinder ganz herzlich eingeladen, sondern alle, die Lust auf ein schönes Fest haben. Der Neusässer Bürgermeister Herr Greiner eröffnet das Ferienprogramm. Dann heißt es basteln, mit coolen Fahrzeugen im Hof des STEREOTONs düsen oder sich mit einen Snack von der Grillstation auf die Arenastufen setzen und mit seinen Freunden quatschen. Außerdem gibt es einen Luftballonwettbewerb. Besonders freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit den Nutzern des Hauses der Musik.. Bei Dämmerung startet das Open-Air-Kino mit einem Überraschungsfilm.Es wird an den Neusässer Schulen verteilt und kann an folgenden Orten abgeholt werden:- Als Download im Internet auf der Seite www.ferienprogramm.neusaess.de- Im Rathaus Neusäß- Im STEREOTON- Im Neusässer EinzelhandelDie telefonische Anmeldung ist am 08.07.17 von 08:00 - 13:00 Uhr.Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung im Ferienprogramm-Heft.