Das Junge Café hat Sommerpause! Dafür gibt es wieder unser Ferienprogramm!

Über die Sommerferien ist das Jugendkulturhaus STEREOTON für die Organisation und Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Neusäß zuständig.Ab dem 11. September 2018 sind wir dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für dich da.Wir wünschen dir schöne Ferien und einen schönen Sommer!Amist es wieder soweit: Die Telefonleitungen im Rathaus Neusäß laufen heiß und unsere Ohren fangen an zu glühen...könnt ihr eure Ferienprogramm-Kurse telefonisch unter der Telefonnummer:buchen.Alle weiteren Infos entnehmt ihr bitte dem Ferienprogramm-Heft oder unserer Homepage: www.ferienprogramm.neusaess.deDas diesjährige Ferienprogramm wird wieder in der Daimlerstraße 3a in unserem Gebäude mit dem tollen Außengelände stattfinden. Der Eingang für das Ferienprogramm ist bei der Hauptstraße.Das Ferienprogramm-Heft 2018 kann an folgenden Orten abgeholt werden:- Als Download im Internet auf der Seite www.ferienprogramm.neusaess.de- Im Rathaus Neusäß- Im STEREOTON (Daimlerstr. 3a (Eingang Hauptstr.))- Im Neusässer Einzelhandel