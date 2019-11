"Dancing Queen" - Eine Hommage an ABBA

Neusäß : Stadthalle |

Peter Wölke exklusive Kultshow mit Live-Band und Gesangsstars



Peter Wölke erntete auch in Neusäß schon mehrfach mit aufwendigen Rainbow-Show Produktionen tosenden Applaus.



Nun entführt er das Publikum in der brandneuen Show „Dancing Queen“ in die Welt des Glitzer und Glamour und holt die schönsten Songs der Pop-Legende ABBA zurück auf die Bühne. Es ist schwer, das Phänomen ABBA in wenigen Worten zu umschreiben, denn die schwedische Popgruppe ist nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte.



Dabei legt Wölke besonderen Wert darauf, keine bloße Covershow zu bieten. Die phantastischen Stimmen renommierter Stars bieten die unsterblichen ABBA-Hits, die absoluten Renner, „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „Chiquitita“, „SOS“ oder „Super Trouper“, und auch die weniger bekannten und dennoch eingängigen Songs, alle in neu arrangierten Versionen. Aus unzähligen Hits wurden Evergreens, die – eingebunden in das Konzertformat – live auf der Bühne gespielt werden. Die Zuhörer dürfen sich auf die stimmgewaltigen Gesangsstars freue, auf solistische Glanzpartien einzelner Musiker und auch auf die hochkarätig besetzte Rainbow-Band als Ganzes.



Mit Charme und Insiderwissen führt Peter Wölke, der musikalische Leiter, als charmanter Moderator durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch interessante Fakten und Eckdaten spielerisch einen Einblick in die große Karriere von ABBA.