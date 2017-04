Da Huawa, da Meier und I - "Zeit is a Matz!": Das neue Programm der erfolgreichsten Musikkabarettgruppe Bayerns

Neusäß : Stadthalle |

Zum Einstand in Neusäß boten Da Huawa, da Meier und I eine „Show der Extraklasse, einen Geniestreich voller geistreicher Hintergründigkeit und gesellschaftskritischem Witz, brachten den Saal zum Toben“, ein „Bajuwarischer Rundumschlag mit Grips“ schwärmte Thomas Hack in der AZ. Seither vergingen 4 Jahre. Kein Wunder. Mit über 100 Auftritten im Jahr gehört die preisgekrönte Truppe zu den erfolgreichsten Musikkabarettgruppen Bayerns. Songs wie „Bayernland“ und „Ohne Hosn‘, ohne Schuah“ sind Kult, verbinden sie doch Professionalität auf mehr als 12 Instrumenten und musikalische Gaudi mit zeitkritischen Texten. Dabei nimmt der Dialekt der Kritik die Schärfe. So dringt sie leichter in den Hinterkopf ein und wirkt dort. Der Musikmix aus bay.Wirtshausliedgut, Polka, Blues, Raggae und Rock tut ein Übriges, um den Hintersinn eingängig zu verpacken.



2015 feierten sie 15jähriges Bestehen mit Pauken und Trompeten und krönendem Abschluss im Circus Krone. Die vogelwilde „bay. Boygroup“, so Martina Schwarzmann 2004, ist längst erwachsen. „Aber jessas Leit, wie die Zeit vergeht!“ konstatiert sie nun selbst und analysiert das Phänomen „Zeit is a Matz“, auch verbal. Der Mensch ist auch nicht zimperlich, er „vertreibt, stiehlt, schlägt sie sogar tot“. Andererseits windet sie sich, aalglatt, vergeht mal gar nicht, bleibt stehen, manches bleibt zeitlos, an anderem nagt der Zahn der Zeit.



Die Vollblutmusiker sehen mit „berauschender Sinnlichkeit in den Stimmen“ der Zeit auf die Finger, mal krachert, mal gefühlig, immer aber Gas gebend im Hier und Jetzt, denn die Uhr „de muass vom Deife sei“.