Caritas-Seniorenzentrum Notburga – „ein musikalischer Herbst“

Live Yehudi Music Menuhin Nowein Konzert von dem „Weischjasel-Trio“Viona Schwaiger (Violine)Dimitris Lampos (Violoncello)Sven Rexhausen (Kontrabass)Herr Dr. Christian Müller, Vereinsmitglied von Live Yehudi Music Menuhin Now Augsburg, ermöglicht diese Darbietungen im Caritas-Seniorenzentrum NotburgaSven Rexhausen, geb. in Kaufbeuren, erklärte welche Bewandtnis es mit dem Namen des Trios hat. Er ist ja ungewöhnlich, es gibt auch keine „Erleuchtung“ beim Lesen.„Weischjasel“ kommt aus dem Allgäu. Immer wieder erzählt jemand etwas und vollendet den Satz nicht, sondern sagt „weischjasel“. Auf Hochdeutsch „weißt ja selbst“. Dem Publikum gefiel diese Argumentation.Das Trio übermittelte eine völlig andere Art von Musik -von Barock bis zum modernen, es gab viele musikalische Überraschungen.„Viva la vida“ - es lebe das Leben - Song der Alternative-Rock-Band Coldplay.Das Trio begleitete das Publikum beim Singen der Volkslieder„es klappert die Mühle am rauschenden Bach“„Bunt sind schon die Wälder“„Kein schöner Land“zwischen den einzelnen Darbietungen. Es wurde fleißig gesungen und mit den Füßen gewippt.Johann Michael Haydn (Bruder von Josef Haydn) 1737-1806Divertimento in C Minuet, Finale PrestoMysliveček Josef – böhmischer Komponist 1737-1781Aus dem Trio für Violine, Cello und Kontrabass Allegro – Andante graziosoDmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch 1906-1975 russischer Komponist, Pianist und Pädagoge der SowjetzeitDie Gavotte und Walzer aus den 5 Duos für zwei Violinen(bearbeitet für Violine, Cello und Kontrabass)Luiz Bonfá 1922-2001brasilianischer Komponist, Sänger und Gitarrist und wichtiger Vertreter des Bossa Nova, einer populären brasilianischen Musikrichtung.„Black Orpheus“Sven Rexhausen spielte am Klavier mit Begleitung von Klarinette und Violoncello„Flying to the moon“Frank Churchill 1901 – 1942US-amerikanischer – Komponist von Filmmusikklassischer Jazz – „Some day my prince will come“Parov Stelar *1974 in LinzÖsterreichischer DJ und Produzent in den Bereichen Jazz, Electro und Pop.„Clap your hands“Martin Gedon und das Publikum wünschten sichZugaben- hier sind sie -von Johann Strauss 1825 – 1899die Bearbeitung von „An der schönen blauen Donau“und „der Rausschmeißer“ aus einem bekannten Film