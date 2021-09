CAPPUCCINO BEI FRUNDSBERG

Bei der Rückfahrt von Bad Wörishofen stoppen wir an diesem traumhaft blauen Tag in der Frundsbergstadt Mindelheim, genießen Cappuccino und Gelato in italienischer Atmosphäre und auf dem Weg zwischen Parkautomat und Rathausplatz nehme ich dankbar noch ein paar Motive mit, die in einem solchen Ambiente fast von alleine auf die Speicherkarte hüpfen.