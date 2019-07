Bücherflohmarkt der Stadthalle Neusäß mit Lesung im Ratssaal

Neusäß : Stadthalle |

Kinderbuchlesung um 15.00 Uhr mit Siegfried P. Rupprecht: "Macke Taifun und seine Halunken"



In der Stadt ist der Teufel los! Häuser werden ausgeräumt, Vorratskammern geplündert und Schmuck gestohlen. Selbst vor Überfällen schrecken Macke Taifun und seineHalunken nicht zurück. Kommissar Atze Schlau ist verzweifelt. Bis er eintrifft, ist die Rattenbande mit ihrer Beute längst über alle Berge. Doch dann hat Kater Sigismund eine glänzende Idee. Zusammen mit Frau Katze und dem Kommissar stellt er den Gaunern eine Falle ...



„Macke Taifun und seine Halunken“ ist ein spannender Kinderbuch-Krimi mit charmant-schrägen Figuren, viel Witz und Situationskomik. Ein fantasiereicher Lesespaß - unterhaltsam, lebendig und voller Herz.



Siegfried P. Rupprecht,



geboren in Augsburg, ist freier Journalist und Buchautor. Einige seiner Werke wie die Kinderbilderbücher „Der Streit um den Regenbogen“, „Marvin der Ausreißer“ und „Alfredo Fettucchini“ wurden für das Fernsehen verfilmt, einTeil davon als musikalische Hörbücher veröffentlicht.



Hannelore Hackner



ist freischaffende Grafikerin. Sie absolvierte die Parish-Schule (Kostüm, Bühnenbild, Illustration) in München, leitete die Plakatmalerei und Siebdruckabteilung eines Modehauses in Süddeutschland sowie ein Atelier für Gebrauchsgrafik. Unter anderem steuerte sie die Illustrationen zum Film „Die verwunschene Mühle“ bei.