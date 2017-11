Bücherei St. Raphael: Vorlesestunde für die Jüngsten

Neusäß : Bücherei St. Raphael |

In der Bücherei St. Raphael in Steppach, Kolpingstraße 8a findet am Mittwoch, den 13. Dezember eine Vorlesestunde für die jüngsten „Leser“ statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder im Alter von 4 bis ca. 7 Jahren. Beginn des Vorlesens ist um 16.30 Uhr und gegen 17.30 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden. Nach der Vorlesestunde gibt es wie immer die Möglichkeit, noch etwas in der Bücherei zu schmökern und falls der Wunsch besteht z.B. für die bevorstehende Ferienzeit Bücher, Zeitschriften, Hörspiele, Kassetten, DVDs, CDs, Spiele etc. auszuleihen.

Nähere Informationen bei Petra Grund, Tel. 0821/483369, petra.grund@gmx.net