In der Disziplin KK-Liegend 50 m wurde Uschi Heuchler Bayerische Seniorenmeisterin 2017.Sie erreichte mit 297,3 Ringen von den Schützen des TSV Steppach in der Gruppe Aw - den ersten Platz. Gratulation!Gerhard Heuchler schoß sich auf den 8.Platz in der Gruppe Am. In der Gruppe Bm belegte Linse Artur Platz 14. Die Steppacher erreichten in der Mannschaftswertung Platz 9.