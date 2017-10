Anzeige

Basar im Strick - Cafe Notburga

Neusäß : Caritas-Seniorenzentrum Notburga | Das Strick- Cafe im Caritas- Seniorenzentrum - Notburga

findet am 18.112017 von 10.00 - 16 .00 Uhr statt!

Es werden für den Herbst und Winter handgefertigte Accessoires angeboten.

( Mütze, Schals,Stirnbänder,Handschuhe und Socken in allen Größen.)

Des Weiteren gibt es Filzschuhe, Filztaschen, FAN - Artikel, Rollstuhldecken

und vieles mehr.

Der Basar - Erlös geht wie immer an die Heimbewohner.



Wir die Strickdamen, würden uns sehr freuen wenn viele Besucher den Weg zu uns finden würden!



liebe Grüße Gerda

