Erstellt wird ein Pavillon, der für umweltbildende Maßnahmen genutzt werden soll, um so Kompetenzen und Werte für einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Dieser soll in ca. 2 Wochen fertig sein. Danach stehen kleinere Arbeiten am Pflasterbelag an.Der sogenannte „Bienenpark“ entsteht derzeit direkt am Weldenbahnweg für Zielgruppen jeden Alters ab dem Kindergartenalter.