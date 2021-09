AUF DER LAUER ... OHNE MAUER ...

Den obligatorischen Rundgang auf der Stadtmauer rings um das historische Zentrum haben wir uns dieses Mal gespart, ebenso wie den schweißtreibenden Aufstieg auf den "Daniel", der wegen der tollen Fernsicht aber sehr lohnend gewesen wäre. Heute wurde nur gebummelt und fürs "Chillen" bei einem Snack oder einem frisch gerösteten Café haben wir gleich hinter dem Rathaus das "SAMMOCA" entdeckt, ein Projekt der "Donau-Ries-Werkstätten". In dieser Mischung aus Kaffeerösterei, Bistro und Café arbeiten Behinderte und Nichtbehinderte Menschen zusammen und bieten in echter Wohlfühlatmosphäre diverse Kaffee- und Teespezialitäten, hausgemachte Kuchen und köstliche Snacks an. Mehr dazu unter: