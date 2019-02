Aquarell malen für Anfänger– Inklusiv

Neusäß : Malteser Begegnungshaus im Park |

Die Offene Behindertenarbeit der Malteser bietet am 02. April 2019 einen Aquarellmalkurs für Anfänger an.



„Aquarell in Blau“, ist an diesen Abend unser Thema.



Menschen mit und ohne Behinderung haben die die Möglichkeit einen Abend kreativ mit uns zu verbringen.



Ab 16.30 Uhr geht es los. Nach einem kurzen Kennenlernen und mit der Einstimmung auf das Thema haben Sie die Möglichkeit, mit den gezeigten Techniken zu experimentieren.



Ein Imbiss und Getränke stehen über den ganzen Abend bereit.



Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.

Tel.: 0821/485775

E-mail: begegnungshaus.augsburg@malteser.org



Es wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro für den Abend erhoben.

Bei erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf gibt es die Möglichkeit über die Krankenkasse abzurechnen, die direkten Unkosten betragen dann für den Abend 5 €.

In den Unkosten sind Material, Imbiss und Getränke enthalten.

Bei Bedarf wird ein Fahrdienst angeboten.