AM SONNTAGMORGEN NEBEN DEM SCHUH STEHEN

Wie ein einsamer Wächter steht der Keramikschuh unbeirrt auf seinem Sockel auf dem hölzernen Gartenzaun in Hainhofen. Hinter ihm ist das Wohnhaus am Kirchberg bereits weitgehend abgebrochen, in dem einstmals auch die Poststelle des Dorfs untergebracht war. In den Zwanziger Jahren wurde das Haus erbaut und irgendwann in den 80ern stellten die damaligen Bewohner diesen Schuh auf den Zaun und bepflanzten ihn stets dekorativ und farbenfroh. Seither hat er viel gesehen: die neu gestalteten Häuser ringsum, den belebten Biergarten drüben vor dem „Lamm“ bis zur Schließung der Gaststätte und den zunehmenden Verkehr auf der Straße vor ihm. Nun ist er löchrig geworden und bald wird er verschwunden sein, wenn hinter ihm das neue Haus errichtet wird. Er war mir in den letzten Jahrzehnten des öfteren ein willkommenes Fotomotiv, doch die Aufnahme von heute wird wohl die letzte gewesen sein. Morgens sprichwörtlich „neben den Schuhen stehen“ werde ich aber ganz sicher noch öfter in meinem Leben!