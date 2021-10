• Impfmöglichkeit am Titania ohne Terminvereinbarung!Impfwillige Bürger ab 12 Jahren können sich auf dem Außengelände des Titania Neusäß vom Montag 01.11. bis Mittwoch 03.11.2021 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in einer mobilen Impfstation des Landkreises Augsburg impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte Ausweis und ggf. Impfpass mitbringen. Minderjährige Kinder benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern!