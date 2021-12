Adventsstimmung dank Weihnachtsmärchen, Nikolaus und Christbäumen

Wie die Aktionsgemeinschaft Neusäß trotz Corona-Einschränkungen Weihnachtsstimmung verbreitet

Der Weihnachtsmarkt selbst musste leider abgesagt werden, aber neben den 10 Märchenstationen (Rundgang startet am Rathaus) hält der Nikolaus mit seinem Postamt in der Remboldstraße die Stellung.Hier können Kinder rund um die Uhr Postkarten an den Nikolaus schreiben und einwerfen und bekommen dann auch eine Antwort. Und an den Adventswochenenden ist der Nikolaus auch selbst anwesend und verschenkt Adventssäckchen an die Kinder.Und richtige Adventsstimmung verbreiten die geschmückten Christbäume der Kindergärten. Entdecken Sie die 12 individuell gestalteten Kunstwerke entlang des Märchenspaziergangs in der Rembold- und Hauptstraße. Die Aktionsgemeinschaft ist begeistert, wie schön die Tannen wieder geschmückt sind und werden allen beteiligten Kindergärten einen Gewinn bescheren. Zusätzlich suchen wir den „schönsten Baum“, machen Sie mit bei der Abstimmung! Die Teilnahme ist komplett kostenlos! Dafür verlosen wir unter allen Teilnehmern 150 Euro und ein AN-Weihnachtspaket.Ladet euch die App „Actionbound“ herunter, sowohl im App Store als auch in Google Play kostenlos verfügbar. Und dort könnt ihr dannden QR-Code scannen.Weitere Infos findet Ihr auf unserer Website www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de/christbaumaktion (Text: Aktionsgemeinschaft Neusäß)