Achtung! - Nachtrag zum Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Dezember

Stadt Neusäß

Daimlerstr. 3a/ Eingang Hauptstraße

86356 Neusäß

Tel.: 0821/467474

Fax: 0821/4530149

E-mail: stereoton@jugendkulturhaus.de

www.stereoton-kulturhaus.de

Die Türchen-Verlosung im Stereoton findet bereits ab 16:00 Uhr statt:

Freitag, 01.12.2017: Türchen-Verlosung für den Adventskalender

Ab 16:00 Uhr

Der Countdown läuft! Bald ist Weihnachten. Und damit eure vorweihnachtliche Zeit versüßt wird, haben wir einen Adventskalender für euch geplant. Wer am Freitag kommt, darf einen Zettel ziehen, um dann an dem jeweiligen Datum (nur an unseren Öffnungszeiten) ein „Türchen“ zu öffnen.





Und noch ein weiterer Programmpunkt:



Donnerstag, 07.12.2017: Chillen bei coolen Musikvideos – Monatlich

19:00 Uhr – 22:00 Uhr

Aus dem Jugendcafé wird am Donnerstag eine gemütliche Chill-Area mit coolen Musikvideos.

