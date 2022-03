35 Jahre Wandern

Anfänglich waren die Wanderstrecken bis zu 22 km lang, am Vormittag wanderte man die längere Strecke und nach dem Essen die kürzere. Nach 25 Jahren wurden die Wanderungen immer kürzer und seit ein paar Jahren wandern wir nur noch Vormittags. Auch die Länge der Wanderung hat sich drastisch reduziert. Nicht nur die Wanderabteilung ist 35 Jahre älter geworden, sondern auch die Wanderer und Wanderinnen.Seit Jahresbeginn versucht Tobias an die alte Wanderabteilung anzuknüpfen und eine neue Gruppe zu bilden. Im Juni startet er mit einer 3-Tages Tour am Spitzingsee. Es können Familien mit Kindern daran teilnehmen. Das Tagespensum ist 4 bis 6 Stunden und wird von einem professionellen Wanderführer geleitet. Weitere Tageswanderungen sind in Planung, sodass wieder mit der Zeit regelmäßige Wanderungen angeboten werden können. Neugierig geworden? Sollten sie Organisationstalent besitzen und gern auch Wanderungen organisieren und führen, sprechen sie uns einfach an. Es gibt nichts Schöneres in einer netten Gruppe zu wandern, als immer nur als Single durch die Gegend zu laufen. So lernt man auch neue Gegenden und Leute kennen, die in unserer kontaktarmen Zeit wertvoller denn je sind. Tipps und Unterstützung gibt auch gern die Bestandsgruppe wenn es gewünscht ist.professioneller Bergführer4 - 6 Stunden Wanderung pro Tagzwei Hüttenübernachtungen     Übernachtungen auf der Albert Link und SchönfeldhütteAnfahrt von Augsburg ca. 1:45 bis 2 Stunden