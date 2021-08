1ter Steppacher Straßen- und Garagenflohmarkt

Neusäß : Steppach |

Am: Sonntag 26.09.2021

In: Steppach - gesamter Ort

Von: 11 bis 16 Uhr

Zugunsten: Kath. Kindertagesstätte St. Gallus



Straßen- und Garagenflohmarkt im gesamten Ort. Eine Liste mit den teilnehmenden Haushalten wird am Veranstaltungstag an zentralen Plätzen ausgehängt.



Teilnehmende Verkäufer machen dies von daheim aus in Ruhe in der Garage oder auf der Straße. Mit einer Anmeldegebühr von 5€ sichern Sie sich einen Platz auf unserer Straßenliste. Dafür einfach einen Briefumschlag mit Name, Anschrift und Gebühr in den Briefkasten der Kindertagesstätte Kolpingstr. 8, 86356 Neusäß. Anmeldeschluss ist der 29.08.



Der Flohmarkt findet wetterunabhängig statt. Die Käufer finden ihren Stand anhand einer erstellten Straßenliste (wenn Anmeldegebühr bezahlt wurde), vor Ort gestalten Sie Ihren Stand nach Ihren Wünschen.



Die Einhaltung der am Veranstaltungstag gültigen Hygienemaßnahmen obliegt den jeweiligen Standbesitzern. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Achten Sie auf die A-H-A Regelung und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Der Erlös aus den Anmeldungen kommt zu 100% an die Kita.