VR-Bank Augsburg Ostallgäu spendet 750 Euro an ACO e.V.

Der Verein, der seit 25 Jahren in Neusäß beheimat ist, hilft kostenlos und unkompliziert den Menschen, die durch ein Schadensereignis in Not geraten sind. Dies können Verkehrsunfälle, Brände oder ähnliches sein. Die Unfallfolgehilfe des ACO e.V. in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Nord ist ein bundesweit einmaliges Vorzeigeprojekt, bei dem der Verein unter anderem auch in Katastrophenfällen und bei Vermisstensuchen der Polizei helfend zur Seite steht. Ebenfalls engagiert sich der Verein in der Verkehrssicherung, zum Beispiel bei Sportveranstaltungen oder auch den Straßensperrungen rund um die Augsburger Freilichtbühne in den Sommermonaten. Mehr Informationen zu ACO e.V. gibt es unter www.aco-verein.de