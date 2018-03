Vorstand ade – Neuwahl der Vorstandschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Hammel

André Ditschek und Markus Schregle ließen es sich nicht nehmen, allen scheidenden Vorstandsmitgliedern zu danken und Präsente zu überreichen. Ottmar Heidler erhielt außerdem eine Fotocollage mit über 700 Bildern aus seinen 12 Jahren Vorstandschaft, die ihm der erste Kommandant Benedikt Schwarz überreichte.Auch der zweite Bürgermeister Wilhelm Kugelmann schloss sich den Dankesworten an und würdigte von Seiten der Stadt Neusäß Ottmar Heidlers unermüdlichen Einsatz für den Verein: Der Anbau des Gerätehauses, die Beschaffung zweier Fahrzeuge und eines Anhängers sowie die Einführung des Adventsmarktes fielen in seine Amtszeit.Doch nicht nur der Verein durchlebt aktuell eine Verjüngungskur: Benedikt Schwarz konnte in seinem Bericht die zwei neuen Jugendwarte Dominik Ditschek und Stefan Sommer vorstellen, die hochmotiviert eine Gruppe von 6 Jugendlichen anleiten. In Zukunft soll aber dies nicht mehr die jüngste Mannschaft im Gerätehaus sein. Ab 13. April 2018 startet erstmals eine Kinderfeuerwehr für die federführend Tina Schwarz verantwortlich sein wird. Einmal pro Monat am Freitagnachmittag treffen sich Kinder ab 6 Jahren und werden spielerisch an Themen rund um Feuerwehr und Brandschutz herangeführt.Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurden noch langjährige Mitglieder geehrt:Für 25 Jahre: Michael KrämerFür 50 Jahre: Johann Jünger, Klaus Hahn, Anton Wildner und Franz Baierlein.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________Text: Tina SchwarzBild: Markus Niederhofer (Mugelpictures)Bildunterschrift: (von links nach rechts)André Ditschek, Bernd Zimmerly, Markus Schregle, Helmut Fischer, Nicole Kraus, Helmut Kraus,Johann Kränzle, Ottmar Heidler, Angela Niederhofer, Benedikt Schwarz, Dominik Ditschek, Stefan Sommerv