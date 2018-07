Erneuter Auslandseinsatz der Wasserwacht Steppach in Marokko

Zum wiederholten Male unterstützen Ausbilder der Wasserwacht Steppach die Landeslehrgruppe des Marokkanischen Roten Halbmondes bei der Ausbildung von Rettungsschwimmern.

Weiterentwicklung des arabischen Schwimmausbildung-Leitfadens

Anspruchsvoller Trainingsplan

Wiedersehen in Deutschland

Bereits seit 2015 betreut dereine intensive. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wird in Marokko eineaufgebaut.Unter der Leitung von(Leiter des Kompetenzzentrums für Internationale Arbeit im Bayerischen Roten Kreuz) wurde dieses Jahr vom 2. bis 8. Juli 2018 ein großes Arbeits-Team nach Mehdia (Marokko) entsandt. Neben(stv. Landesvorsitzende der Wasserwacht Bayern),(Vorsitzender der Wasserwacht Schwaben),(Beauftragter Wasserwacht BV Schwaben) und(Ausbilderin Schwimmen) waren dieses Jahr(Ausbilderin Schwimmen) und(Kreisjugendleiter des KV Augsburg-Landes) von der Wasserwacht Steppach im Team vertreten.Die Ausbilderinnen für den Fachbereich „Schwimmen“ Brigitte Schulan und Magdalena Zehendner arbeiteten unter Hochdruck mit Hassan El Himez an der Weitentwicklung des im letzten Jahr begonnenen arabischen Leitfadens für die Schwimmausbildung in Marokko, während Lukas Graus (Ausbilder Rettungsschwimmen) und der Rest des Teams die Kompetenzen im Rettungsschwimmen weiter ausbauten.Für die(Croissant-Rouge marocain (CRM)) standen in diesem Jahr insbesondere das Schnorchel-Schwimmen, die Schulung von Befreiungsgriffen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Teams im Fokus der herausfordernden Trainingswoche. Der Tagesablauf war klar strukturiert und begann jeden Morgen um 06:45 Uhr mit einer Pool-Einheit, danach folgte ein intensives Training im Atlantik sowie theoretischer Input und schloss schließlich spätabends mit Übungen im Pool ab. In den modularisierten Trainingseinheiten wurde in Kompetenzgruppen gearbeitet, um in der begrenzten Zeit möglichst viele Planziele erreichen zu können.Ende Juli 2018 werden die vier Leiter der Marokkanischen Lehrgruppe (Hassan El Himez, Mohamed Hajjaj, Hamid Azzizi, Mohammed Ajbari) der Wasserwacht Bayern einen Besuch abstatten, um vor Ort weitere Möglichkeiten des Wasserrettungsdienstes kennen zu lernen und bei diesen zu partizipieren. Dabei wird es am 30. Juli bei einem gemeinsamen Schwimm-Training mit der Wasserwacht Steppach auch zu einem Wiedersehen mit den beiden (Marokko-)Ausbildern Tobias Neubaur und Michael Stegmüller von der Wasserwacht Steppach kommen. Auch in Zukunft ist ein weiterer Ausbau dieser besonderen internationalen Beziehung geplant.(Magdalena Zehendner und Lukas Graus)