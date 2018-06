Ehrenamtstag der Hilfsorganisationen

Neusäß : ACO e.V. |

Am 21.07.2018 kommen, auf Einladung des ACO e.V., zahlreiche Hilfsorganisationen in den Hof der Siemensstraße 6 und präsentieren sich der Öffentlichkeit.



Teilnehmen werden das BRK Augsburg-Land, der Malteser Hilfsdienst mit dem Kriseninterventionsteam, die Freiwillige Feuerwehr Neusäß, das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit der mobilen Wache, die Bereitschaftspolizei Königsbrunn, der VdK, der Seniorenbeirat Neusäß, sowie die Verkehrswacht Augsburg.



Alle Organisationen stellen ihre Arbeit vor und bieten verschiedene Aktionen für jedes Alter an. Die Verkehrswacht Augsburg wird ein Rollator-Training „Sicher unterwegs-Senioren im Straßenverkehr“ anbieten, die Bereitschaftspolizei informiert über die Arbeit der Polizei und mit ihrem Einstellungsberater haben junge Erwachsene die Möglichkeit, sich über den Polizeiberuf beraten zu lassen.



Der Tag wird musikalisch von der Stadtkapelle Neusäß, der Blue Notes Bigband der Musikschule Neusäß und der Irish-Folk Band Moontire, umrahmt.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gibt leckeres vom Grill und verschiedene Süßspeisen. Für die kleinsten Besucher stellt die Aktionsgemeinschaft Neusäß eine Hüpfburg zur Verfügung.



Ab 10:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen.

Das Busunternehmen Egenberger unterstützt das Fest mit einem Shuttle Service aus den Neusässer Stadtteilen.