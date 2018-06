Das bisherige Jahr 2018 bei der Wasserwacht Steppach

Neusäß : Neusäß |

Nach einem erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr 2017 geht es für die Wasserwacht Steppach in 2018 genauso aktiv weiter.

Kinderschwimmkurs in Steppach

Erfolgreiche Wettkampfsaison

Ausblick auf den Sommer

Bereits im Februar startete der. 12 Kinder ab 4 Jahren waren bei insgesamt 11 Schwimmstunden von Februar bis Mai dabei. Mit Spiel und Spaß haben die Kinder die Angst vor dem Wasser verloren und erste Schwimmbewegungen gelernt. Am Ende des Kurses durften sie stolz ihre Frosch- bzw. Seepferdchen-Urkunden entgegennehmen.Auch in diesem Jahr nimmt diewieder einen großen Teil der Arbeit bei der Wasserwacht Steppach ein. Unsere verschiedenen Stufen waren wie gewohnt bei den wichtigsten Wettkämpfen vertreten. So konnten sie sich beispielsweise beimin Gersthofen und beimin Immenstadt erfolgreich behaupten.Auch unsere Erwachsenen können einen tollen Erfolg vorweisen: Beim bim Rettungsschwimmen ergatterte unser Team am 21.-22.04.2018 den überragenden 9. Platz.Auch für die zweite Jahreshälfte ist einiges geplant! Erneut stehenan, bei denen jeweils der Aufbau einer Lehrgruppe für Rettungsschwimmen im Vordergrund steht.Außerdem stellt sich die Ortsgruppe wie jedes Jahr in den Sommermonaten für weiterezur Verfügung.Als nächstes wird die Wasserwacht Steppach auf demvertreten sein, das gemeinsam mit der Bereitschaft organisiert wird.Wir freuen uns über zahlreiche Besucher!