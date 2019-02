ACO e.V. - Verein zur Unfallfolgehilfe (UFH) und Verkehrssicherung erhält Unterstützung für digitale Umstellung

Der Analogfunk hat beim Verein in den letzten Jahrzehnten einwandfrei funktioniert. Bisher gab es auch keine größeren Probleme bei Einsätzen. Die Umstellung auf digital bietet dem Verein allerdings viele Vorteile für die Zukunft: "Der Digitalfunk kann von Dritten nicht mehr abgehört werden, wir können Kanäle zusammenschalten und Rufgruppen bilden und auch das Thema Cyberkriminalität wird immer wichtiger in der Praxis", weiß Norbert Eisele."Die Kommunikation ist im Wandel, das merke ich tagtäglich in unserem Geschäftsalltag als zukunftsorientierte Sparkasse. Daher freut es mich besonders, dass wir den Verein bei diesem Thema tatkräftig unterstützen", so Rolf Settelmeier.Der ACO e.V. ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Verein, der sich im Bereich der Unfallfolgehilfe (UFH) und Verkehrssicherung betätigt. Er ist seit 25 Jahren in Neusäß bei Augsburg beheimatet.Die Unfallfolgehilfe ist das bundesweit einmalige Vorzeigeprojekt des ACO e.V. in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Schwaben Nord. Die UFH hilft kostenlos und unkompliziert Menschen, die durch ein Schadensereignis in Not geraten sind, beispielsweise aufgrund eines Verkehrsunfalls oder Brandes.Der ACO e.V. unterstützt ebenso die Polizei im Rahmen der Unfallfolgehilfe, beispielsweise in Katastrophenfällen und bei Vermisstensuchen.Im Bereich der Verkehrssicherung ist der ACO e.V. seit vielen Jahren tätig, z. B. bei Straßensperrungen rund um die Augsburger Freilichtbühne und zu verschiedenen Sportveranstaltungen.Nähere Informationen zum Verein erhalten Sie unter www.aco-verein.de.