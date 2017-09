Verkaufsoffene Sonntage Neunkirchen: Es wird eingekauft!

Die Termine der Verkaufsoffenen Sonntage stehen vor der Tür. So bietet sich die geniale Chance auch am Sonntag die Nikolaus-/ Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Viele Einkaufscenter, Schuhgeschäfte oder Modegeschäfte werden ihre Türen für die Besucher öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Neunkirchen

An den verkaufsoffenen Sonntagen in Neunkirchen geht es immer zur Sache! Sämtliche Modegeschäfte, Shopping Center, Elektronikläden liefern sich einen eisernen Konkurrenzkampf. Denn jeder Bürger in Neunkirchen weiß, dass alle Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben . Einkaufstüten werden nacheinander gefüllt. Alle möchten gerne ein Geschenk für seine liebsten erwerben!Am 29.10.2017 kann jeder shoppen! Läden wie Media Markt; Kaufland; Obi; Decathlon; Europa Galerie; Siegerland; Marktkauf; Real; Lidl; Einkaufszentren, Modegeschäfte, Baumärkte; Outlet-Center; Elektromärkte, die für alle geöffnet sind.Verkaufsoffene Sonntage in Saarbrücken hier