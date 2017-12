Dezember-Schützen-Treffen in Neuburg mit Plätzchen und Spitzenergebnissen;

Konrad Wieser, Breitenthal erreichte bei der Ringwertung der Luftgewehrschützen den nicht überbietbaren Spitzenwert von 300 (316,7) Ringen. Mit 299 Ringen folgten Johann Reitberger Ziemetshausen (313,6), Kurt Fuhrmann Neuburg (313,4), Johann Lieble Illerberg-Thal (312,7), Horst Abold Neuburg (312,6), Horst Jannetti Breitenthal (312,2) und Georg Neußer Nornheim (310,5). Mit der dritthöchsten Ringzahl von 298 Ringen erreichte Johann Rabhansl, Thalfingen bei der Wertung nach 10tel mit 314,2 Ringen das zweithöchste Zehntelergebnis.Mit je 934,2 Ringen bei der Mannschaftswertung besetzten die Neuburger Schützen Kurt Fuhrmann, Horst Abold und Hedwig Zecha mit 894 Ringen und die Breitenthaler Konrad Wieser, Horst Jannetti und August Aufmuth mit 891 Ringen die beiden Spitzenplätze vor den Billenhausern Helmut Lerchner, Alois Heider und Karl Heiligmann mit 886 (929,8) Ringen.Ein Ergebnis mit 290 und mehr Ringen wurde von 28 Schützen erreicht.Den besten Tiefschuss des Abends lieferte Wilhelm Smola, Aletshausen mit einem 3,7-Teiler vor Helmut Lerchner, Billenhausen mit einem 7,7-Teiler und Leni Motz, Nornheim mit einem 12,0-Teiler.Alle Ergebnisse:A. 10-tel Mannschaftswertung1. Breitenthal 934.2 Ringe- - - - 316.7 Ringe Wieser Konrad- - - - 312.2 Ringe Janetti Horst- - - - 305.3 Ringe Aufmuth August- - - - 302.4 Ringe Hermann Jakob2. Neuburg 934.2 Ringe- - - - 313.4 Ringe Fuhrmann Kurt- - - - 312.6 Ringe Abold Horst- - - - 308.2 Ringe Zecha Hedwig- - - - 305.8 Ringe Chlebnitschek Franz- - - - 303.3 Ringe Bertele Hermann3. Billenhausen 929.8 Ringe- - - - 311.9 Ringe Lerchner Helmut- - - - 311.2 Ringe Heider Alois- - - - 306.7 Ringe Heiligmann Karl4. Illerberg - Thal 928.0 Ringe- - - - 312.7 Ringe Lieble Johann- - - - 310.2 Ringe Schrapp Franz Xaver- - - - 305.1 Ringe Willbold Ernst- - - - 283.9 Ringe Dauner Heribert5. Krumbach 924.3 Ringe- - - - 309.8 Ringe Raab Alois- - - - 308.1 Ringe Kracklauer Konrad- - - - 306.4 Ringe Kracklauer Wolfgang- - - - 301.1 Ringe Ditz Raimund6. Nornheim 923.4 Ringe- - - - 310.5 Ringe Neußer Georg- - - - 307.5 Ringe Nimsgern Helmut- - - - 305.4 Ringe Motz Leni- - - - 304.6 Ringe Mayer Rudolf7. Bleichen 917.9 Ringe- - - - 307.7 Ringe Ruf Ludwig- - - - 305.9 Ringe Ruf Anton- - - - 304.3 Ringe Probst Fritz8. Schießen 905.6 Ringe- - - - 305.0 Ringe Weithmann Josef- - - - 301.9 Ringe Zuchtriegel Konrad- - - - 298.7 Ringe Gerstlauer Alfred9. Bühl 901.8 Ringe- - - - 309.3 Ringe Knödl Franz- - - - 301.5 Ringe Papst Werner- - - - 291.0 Ringe Papst Elfriede10. Aletshausen 874.1 Ringe- - - - 301.1 Ringe Smola Wilhelm- - - - 297.9 Ringe Handfest Georg- - - - 275.1 Ringe Miller AnneliseB. 10tel-Ringwertung (LG + LP)l .: 316.7 Ringe_ Wieser Konrad - - - Breitenthal2 .: 314.2 Ringe_ Rabhansl Johann - - - Thalfingen3 .: 313.6 Ringe_ Reitberger Johann - - - Ziemetshausen4 .: 313.4 Ringe_ Fuhrmann Kurt - - - Neuburg5 .: 312.7 Ringe_ Lieble Johann - - - Illerberg-Thal6 .: 312.6 Ringe_ Abold Horst - - - Neuburg7 .: 312.2 Ringe_ Janetti Horst - - - Breitenthal8 .: 311.9 Ringe_ Lerchner Helmut - - - Billenhausen9 .: 311.2 Ringe_ Heider Alois - - - Billenhausen10 .: 310.8 Ringe_ Pröbstle Helmut - - - Ichenhausen11 .: 310.5 Ringe_ Neußer Georg - - - Nornheim12 .: 310.2 Ringe_ Schrapp Franz Xaver - - - Illerberg-Thal13 .: 309.8 Ringe_ Raab Alois - - - Krumbach14 .: 309.3 Ringe_ Knödl Franz - - - Bühl15 .: 308.2 Ringe_ Zecha Hedwig - - - Neuburg16 .: 308.1 Ringe_ Kracklauer Konrad - - - Krumbach17 .: 307.7 Ringe_ Ruf Ludwig - - - Bleichen18 .: 307.5 Ringe_ Nimsgern Helmut - - - Nornheim19 .: 306.7 Ringe_ Heiligmann Karl - - - Billenhausen20 .: 306.4 Ringe_ Kracklauer Wolfgang - - - Krumbach21 .: 305.9 Ringe_ Ruf Anton - - - Bleichen22 .: 305.8 Ringe_ Chlebnitschek Franz - - - Neuburg23 .: 305.4 Ringe_ Motz Leni - - - Nornheim24 .: 305.3 Ringe_ Aufmuth August - - - Breitenthal25 .: 305.1 Ringe_ Willbold Ernst - - - Illerberg-Thal26 .: 305.0 Ringe_ Weithmann Josef - - - Schießen27 .: 304.7 Ringe_ Heiligmann Norbert - - - Billenhausen28 .: 304.6 Ringe_ Mayer Rudolf - - - Nornheim29 .: 304.3 Ringe_ Probst Fritz - - - Bleichen30 .: 303.3 Ringe_ Bertele Hermann - - - Neuburg31 .: 302.8 Ringe_ Wegner Josef - - - Ziemetshausen32 .: 302.4 Ringe_ Hermann Jakob - - - Breitenthal33 .: 301.9 Ringe_ Zuchtriegel Konrad - - - Schießen34 .: 301.5 Ringe_ Papst Werner - - - Bühl35 .: 301.5 Ringe_ Heiligmann Ingrid - - - Billenhausen36 .: 301.1 Ringe_ Ditz Raimund - - - Krumbach37 .: 301.1 Ringe_ Handfest Georg - - - Aletshausen38 .: 298.7 Ringe_ Gerstlauer Alfred - - - Schießen39 .: 297.9 Ringe_ Smola Wilhelm - - - Aletshausen40 .: 295.4 Ringe_ Knauer Leo - - - Tiefenbach41 .: 291.0 Ringe_ Papst Elfriede - - - Bühl42 .: 283.9 Ringe_ Dauner Heribert - - - Illerberg-Thal43 .: 282.6 Ringe_ Pröbstle Christa (LP) - - - Ichenhausen44 .: 275.1 Ringe_ Miller Annelise - - - AletshausenC. Teilerwertung (LG + LP)3.7 -Teiler _ Smola Wilhelm - - - Aletshausen7.7 -Teiler _ Lerchner Helmut - - - Billenhausen12.0 -Teiler _ Motz Leni - - - Nornheim13.6 -Teiler _ Zecha Hedwig - - - Neuburg13,7 -Teiler _ Wieser Konrad - - - Breitenthal14.1 -Teiler _ Heiligmann Karl - - - Billenhausen15.3 -Teiler _ Fuhrmann Kurt - - - Neuburg15.9 -Teiler _ Kracklauer Konrad - - - Krumbach16.9 -Teiler _ Ditz Raimund - - - Krumbach18.3 -Teiler _ Neußer Georg - - - Nornheim18.7 -Teiler _ Heider Alois - - - Billenhausen19.7 -Teiler _ Heiligmann Norbert - - - Billenhausen19.8 -Teiler _ Schrapp Franz Xaver - - - Illerberg-Thal20.1 -Teiler _ Abold Horst - - - Neuburg20.5 -Teiler _ Nimsgern Helmut - - - Nornheim21.4 -Teiler _ Lieble Johann - - - Illerberg-Thal24.0 -Teiler _ Pröbstle Helmut - - - Ichenhausen24.7 -Teiler _ Zuchtriegel Konrad - - - Schießen24.8 -Teiler _ Papst Elfriede - - - Bühl26.4 -Teiler _ Raab Alois - - - Krumbach26.7 -Teiler _ Chlebnitschek Franz - - - Neuburg27.4 -Teiler _ Willbold Ernst - - - Illerberg-Thal29.1 -Teiler _ Reitberger Johann - - - Ziemetshausen31.0 -Teiler _ Kracklauer Wolfgang - - - Krumbach32.2 -Teiler _ Rabhansl Johann - - - Thalfingen33.1 -Teiler _ Janetti Horst - - - Breitenthal33.2 -Teiler _ Gerstlauer Alfred - - - Schießen35.4 -Teiler _ Wegner Josef - - - Ziemetshausen35.9 -Teiler _ Probst Fritz - - - Bleichen36.2 -Teiler _ Bertele Hermann - - - Neuburg37.6 -Teiler _ Miller Annelise - - - Aletshausen39.7 -Teiler _ Aufmuth August - - - Breitenthal39.7 -Teiler _ Knauer Leo - - - Tiefenbach41.6 -Teiler _ Knödl Franz - - - Bühl43.4 -Teiler _ Ruf Ludwig - - - Bleichen45.5 -Teiler _ Mayer Rudolf - - - Nornheim48.0 -Teiler _ Papst Werner - - - Bühl50.9 -Teiler _ Heiligmann Ingrid - - - Billenhausen52.5 -Teiler _ Handfest Georg - - - Aletshausen54.2 -Teiler _ Ruf Anton - - - Bleichen55.0 -Teiler _ Pröbstle Christa (LP) - - - Ichenhausen60.3 -Teiler _ Dauner Heribert - - - Illerberg-Thal67.0 -Teiler _ Hermann Jakob - - - Breitenthal77.8 -Teiler _ Weithmann Josef - - - SchießenD. Mannschaftswertung1. Neuburg 894 Ringe- - - - 299 Ringe Fuhrmann Kurt- - - - 299 Ringe Abold Horst- - - - 296 Ringe Zecha Hedwig- - - - 291 Ringe Chlebnitschek Franz- - - - 290 Ringe Bertele Hermann2. Breitenthal 891 Ringe- - - - 300 Ringe Wieser Konrad- - - - 299 Ringe Janetti Horst- - - - 292 Ringe Aufmuth August- - - - 288 Ringe Hermann Jakob3. Billenhausen 886 Ringe- - - - 297 Ringe Lerchner Helmut- - - - 296 Ringe Heider Alois- - - - 293 Ringe Heiligmann Karl4. Illerberg-Thal 885 Ringe- - - - 299 Ringe Lieble Johann- - - - 294 Ringe Schrapp Franz Xaver- - - - 292 Ringe Willbold Ernst- - - - 271 Ringe Dauner Heribert5. Nornheim 883 Ringe- - - - 299 Ringe Neußer Georg- - - - 293 Ringe Motz Leni- - - - 291 Ringe 600 Mayer Rudolf- - - - 290 Ringe Nimsgern Helmut6. Krumbach 882 Ringe- - - - 296 Ringe Raab Alois- - - - 294 Ringe Kracklauer Konrad- - - - 292 Ringe Kracklauer Wolfgang- - - - 288 Ringe Ditz Raimund7. Bleichen 875 Ringe- - - - 295 Ringe Ruf Ludwig- - - - 291 Ringe Ruf Anton- - - - 289 Ringe Probst Fritz8. Schießen 867 Ringe- - - - 293 Ringe Weithmann Josef- - - - 289 Ringe Zuchtriegel Konrad- - - - 285 Ringe Gerstlauer Alfred9. Bühl 859 Ringe- - - - 296 Ringe Knödl Franz- - - - 289 Ringe Papst Werner- - - - 274 Ringe Papst Elfriede10. Aletshausen 834 Ringe- - - - 287 Ringe Smola Wilhelm- - - - 286 Ringe Handfest Georg- - - - 261 Ringe Miller AnneliseE. Ringwertung (LG + LP)300 Ringe_ Wieser Konrad - - - Breitenthal299 Ringe_ Lieble Johann - - - Illerberg-Thal299 Ringe_ Neußer Georg - - - Nornheim299 Ringe_ Reitberger Johann - - - Ziemetshausen299 Ringe_ Fuhrmann Kurt - - - Neuburg299 Ringe_ Abold Horst - - - Neuburg299 Ringe_ Janetti Horst - - - Breitenthal298 Ringe_ Rabhansl Johann - - - Thalfingen297 Ringe_ Pröbstle Helmut - - - Ichenhausen297 Ringe_ Lerchner Helmut - - - Billenhausen296 Ringe_ Knödl Franz - - - Bühl296 Ringe_ Zecha Hedwig - - - Neuburg296 Ringe_ Raab Alois - - - Krumbach296 Ringe_ Heider Alois - - - Billenhausen295 Ringe_ Ruf Ludwig - - - Bleichen294 Ringe_ Schrapp Franz Xaver - - - Illerberg-Thal294 Ringe_ Kracklauer Konrad - - - Krumbach293 Ringe_ Weithmann Josef - - - Schießen293 Ringe_ Motz Leni - - - Nornheim293 Ringe_ Heiligmann Karl - - - Billenhausen292 Ringe_ Willbold Ernst - - - Illerberg-Thal292 Ringe_ Kracklauer Wolfgang - - - Krumbach292 Ringe_ Aufmuth August - - - Breitenthal291 Ringe_ Mayer Rudolf - - - Nornheim291 Ringe_ Ruf Anton - - - Bleichen291 Ringe_ Chlebnitschek Franz - - - Neuburg290 Ringe_ Nimsgern Helmut - - - Nornheim290 Ringe_ Bertele Hermann - - - Neuburg289 Ringe_ Zuchtriegel Konrad - - - Schießen289 Ringe_ Probst Fritz - - - Bleichen289 Ringe_ Wegner Josef - - - Ziemetshausen289 Ringe_ Papst Werner - - - Bühl288 Ringe_ Ditz Raimund - - - Krumbach288 Ringe_ Hermann Jakob - - - Breitenthal288 Ringe_ Heiligmann Norbert - - - Billenhausen288 Ringe_ Heiligmann Ingrid - - - Billenhausen287 Ringe_ Smola Wilhelm - - - Aletshausen286 Ringe_ Handfest Georg - - - Aletshausen285 Ringe_ Gerstlauer Alfred - - - Schießen280 Ringe_ Knauer Leo - - - Tiefenbach274 Ringe_ Papst Elfriede - - - Bühl273 Ringe_ Pröbstle Christa (LP) - - - Ichenhausen271 Ringe_ Dauner Heribert - - - Illerberg-Thal261 Ringe_ Miller Annelise - - - AletshausenDie nächsten Treffen der Seniorenschützen im neuen Jahr sind vorgesehen am:- 08. Januar 2018 in Bleichen- 12. Februar 2018 in Aletshausen, (Rosenmontag)- 12. März 2018 in Offingen,- 09. April 2018 in Ziemetshausen