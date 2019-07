Jagd und Kampfspiele der kurfürstlichen Reiter (Neuburg an der Donau)

Jubiläum 25. Schloßfest in NeuburgHier konnte ich vorige Woche in Marstallhof einige Aufnahmen vom Turnierspiele machen.Zuerst zogen die Prinzessinnen auf die Ehrentribüne ein gefolgt von Jagdhornbläser und Fahnenschwinger. Nach dem Trommler, Fanfarenzug und Hofnarren wurden die kurfürstliche Reiter vom Herold (im Mittelalter ein offizieller Bote eines Lehnsherrn) vorgestellt. Die Spiele bestanden darin einen Türken mit der Lanze auf den Arm zu zielen und zum drehen zu bringen. Es fielen je nach Umdrehung Kugeln heraus. Und sie mussten auch noch aufgehängte Ringe mit der Lanze sammeln. Die Hofnarren machten Späßchen mit den Zuschauern und den Reitern. Es wurde auch ein Sträfling von den Landsknechten in den Hof gebracht. Da er seinen Posten bei der Wache verlassen hatte und ein Narr der angeblich etwas gestohlen haben soll wurden bestraft. Sie mussten zwischen die Lanzen der Landsknechte laufen ohne aufgespießt zu werden.Ich kann mir jetzt vorstellen woher der Spruch ,,Spießrutenlaufen" kommt!