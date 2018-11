Weihnachstbasar im Krankenhaus St. Elisabeth Neuburg

Neuburg an der Donau : Klinik St. Elisabeth |

Heuer gibt es natürlich wieder den bekannten Weihnachtsbasar im Eingangsbereich der Kliniken St. Elisabeth in Neuburg



am Samstag, 01.12.18 ab 14 Uhr und

am Sonntag, 02.12.18 ab 10 Uhr



Ende an beiden Tagen ist um 17 Uhr.



Wie immer gibt es wieder jede Menge schöner Sachen zu sehen.



Wir freuen uns auf euren Besuch.