Großer Secondhand-Faschingsmarkt in Neuburg am Inn

Gemeinsam mit „Elote e.V.“ veranstaltet die aktion hoffnung in Neuburg am Inn (Dommelstadl) zum sechsten Mal einen Secondhand-Faschingsmarkt. Große und kleine Faschingsfreunde erwartet eine Auswahl von mehr als 2.000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema.



Der Reinerlös aus dem Benefizverkauf kommt der Schulausbildung von Kindern in Guatemala zugute.