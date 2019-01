Neu-Ulm : Ratiopharm Arena |

Am 16. Mai 2019 präsentiert Radio 7 an einem Abend fünf Comedians in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Seid dabei bei diesem Comedy-Highlight, an dem Erkan & Stefan, Heinrich Del Core, Thorsten Bär und Nicole Jäger live zu erleben sind! Nelly Amiri führt als Moderatorin durch den Abend.