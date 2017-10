Olimpia & The Diners Live @ Café D´Art, Neu-Ulm

Olimpia & The Diners Live in ConcertEinlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr / AK: 10 €Olimpia Casa: Sie lebt in ihrer Musik und die Musik lebt durch sie.Beides hat Gültigkeit bei der italienischen Songwriterin Olimpia. Mit feurigem Temperament verwandelt sie jede Bühne zu einem Stück Heimat und gewährt dem Publikum tiefe Einblicke in ihre eigene, kleine Welt.Deutschlandweit ist ihre Stimme auf unzähligen CD-Produktionen zu hören, auf fast einem Dutzend davon singt sie ihre eigenen Lieder, live supported Olimpia Künstler wie z.B. Gianna Nannini, Deep Purple, Andrew Roachford, Modà, Marco Masini u.v.m. und hat diverse Tourneen im In- und Ausland bestritten.Mehrfach wurde die Künstlerin ausgezeichnet, u.a. gewann sie mit ihrer ersten Band IREAN den 1. Deutschen Poppreis oder wurde beim SONY Gesangswettbewerb als beste deutsche Nachwuchssängerin gewählt. Doch es sind weder Preise noch die großen Bühnen, die Olimpia auszeichnen. Es sind ihre Geschichten, ihre Kompositionen, ihre Leidenschaft, ihre Stimme und auch ein Schuss Selbstironie, mit der sie die Menschen berührt und begeistert. Olimpias starke, freudvolle Ausstrahlung hüllt sie ein und nimmt sie mit auf eine Reise durch sämtliche Gefühlsregungen.Auf ihre musikalische Reise wird sie von The Diners begleitet. Drei kreative und hochkarätige Musiker (Timo Deininger, Friedrich Kienle, Martin Sauer), die den instrumentalen Feinschliff übernehmen und es bestens verstehen, die Frontfrau zu bändigen und zu unterstützen.Ehrlich und kompromisslos präsentieren sich Olimpia & The Diners auch live auf der Bühne und davon bleibt kein Zuschauer unberührt.Wer Olimpia & The Diners live erlebt, darf getrost seine Scheuklappen zu Hause lassen.Es wird über den Tellerrand hinaus gespielt - und das den ganzen Abend lang.An diesem Abend werden die Gäste Songs aus den Alben Sundance und Spielraum hören und diese in einer rein akustischen Version. Was den Liedern eine angenehme Leichtigkeit schenkt und den Musikern Platz für Improvisation lässt.FolkRockPop - Language: German, Italian, EnglishHomepage: http://www.olimpiacasa.de FB: http://www.facebook.com/OlimpiaAndTheDiners EPK: https://www.youtube.com/watch?v=ffRfysGJuAY Hörproben: