Für mich soll's rote Rosen regnen!

Der in der Überschrift genannte Titel eines Songs der in Ulm geborenen Hildegard Knaf wird am Samstag, 17. Juni zu hören sein, wenn ab 20 Uhr zum allerletzten Mal die Revue "Best of Riese & Ko" im Theater Neu-Ulm über die Bühne geht. Wie die ist, diese Show? Glaubt denen, die sie gesehen haben:





"Lange nicht mehr so gelacht. Witzig, unterhaltsam, aber auch etwas zum nachdenken. Gute Mischung. Katharina Koselka"„'Im Theater ist was los', o ja. Es war grandios. Sehr kurzweilig, unterhaltsam bis zum Schlusslied!Eine facettenreiche Rückschau auf 20 Jahre Neu-Ulmer Theatergeschichte ist dem Theaterteam mit 'Best of Riese & Ko' bewundernswert gelungen. Aus jedem Genre ist etwas dabei, und jede/r Mitwirkende begeistert, ob nun musikalisch, auf Schwäbisch, humoristisch, philosophisch, komödiantisch, aber auch durch aktuelle, gesellschafskritische Äußerungen.Witzig ist auch, dass das Publikum mit eingebunden wird. Mehr möchte ich nicht verraten, da es noch einige Vorstellungen gibt.Herzlichen Dank für den unvergesslichen Abend im Theater Neu-Ulm. Corina Wagner""Die Uniform stand dir schon wirklich gut, aber der rote Schlips, dieses viel zu lange Gebinde um deinen Hals, stand dir vorzüglich und dann diese unterhaltsame Wortwahl, also mit und ohne Uniform... :-) Ich hätte mich vor Lachen auf den Boden werfen können, aber ich blieb ganz Dame.""Wir waren gespannt, was uns bei 'best of' erwartet und wurden nicht enttäuscht. Eine gelungene Mischung aus unterhaltsamen, musikalischen und hintergründigen Beiträgen mit originellen Überleitungen. Heide + Paul Schmidt""Richtig witzig, gefällt mir sehr. gut gelungen!""Schön war's! Wir kommen gerne wieder, wieder, wieder! Gabi und Stefan""Best of Claudia, Best of Heinz. Herzlichen Dank für Eure Spielfreude. Sabine und Werner"Claudia RieseHeinz KochHolger MenzelJohnny Warrior.Luise Häberle und Karl von Kellerhusen.am 17. Juni: Clarissa HopfensitzKarten für die Vorstellung hier "Mit der Premiere 'Best of Riese & Ko' bietet das Theater Neu-Ulm unter Claudia Riese und Heinz Koch einen vielfältigen Rückblick auf 20 Jahre gemeinsame Theatergeschichte. Die leidenschaftlichen Theatermacher können mit vier Neuinszenierungen pro Jahr auf mehr als 80 Stücke zurückblicken. Daraus haben sie nun eine raffinierte Verknüpfung aus pfiffigen Szenen und Songs, philosophischen Splittern, humoristischen Streitgesprächen, schwäbischen Monologen und zeit- und gesellschaftskritischen Aussagen zusammengestellt.""Das Theater Neu-Ulm begeht seinen 20. Geburtstag mit einem höchst amüsanten Best-of-Programm:"