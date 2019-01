"100 Dinge" – 5 CDs: Original Soundtrack zum neuen Kinofilm mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer zu gewinnen

, vonund mitwagt das Experiment. Aus einer Wette ergeben sich Fragen darüber, was man im Leben wirklich besitzen muss und ob man im Bezug auf sein Konsumverhalten überhaupt noch einen freien Willen hat.Zu seiner Filmidee hat Florian David Fitz das Liedzum Titelsong erkoren. Der Song ist neben vielen weiteren Hits und Melodien aus dem Film auf dem Original Soundtrack zu hören. Davon verlosen wir fünf CDs. Klickt bis zum 10. März auf "Mitmachen", um euer Glück zu versuchen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Bitte nur einmal klicken, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.