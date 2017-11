Konzert "Du bist die Welt für mich"

Neu-Isenburg : Stadtmuseum "Haus zum Löwen" |

Jason Jaesuk Kim, Tenor und Franz Völker Preisträger gibt am 02.12.2017, 15.00 Uhr im "Haus zum Löwen" ein Konzert. Er trägt Arien aus Oper und Operette vor, aber auch Filmusik gehört zu seinem Programm.

Am Flügel wird er begleitet von der Pianistin Mi Na Park.

Jason Kim war ein gefeierter Künstler und Publikumsliebling am Theater Plauen-Zwickau und gehört seit dieser Spielzeit dem Oldenburgischen Staatstheater an, wo er die Partien Don Jo'sè in Bizets "Carmen", Waclaw in Roman Starkowskis "Maria" sowie den Duca in Verdis "Rigoletto" singen wird.



Mi Na Park trat in zahlreichen Liederabenden, Kammermusikkonzerte in Deutschland auf und unterrichtet seit dem Jahre 2006 mit Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater

Leipzig.



Jason Jaesuk Kim singt Arien aus "Florestan", "Die Perlenfischer", "Andrea Chenier" und die "Meistersinger von Nürnberg" Im 2. Teil folgen dann "Du bist die Welt für mich", "Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n", "Ich bin nur ein armer Wandergesell" oder "Gern hab ich die Frau'n geküsst,