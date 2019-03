Neu-Isenburg : Museum Haus zum Löwen |

Anny Schlemm, Kammersängerin und Ehrenbürgerin der Stadt Neu-Isenburg feierte am 22. Februar ihren 90. Geburtstag. Kammersänger und Ehrenbürger Franz Völker würde am 31.03.2019 seinen 120. Geburtstag feiern.

Die Franz Völker-Anny Schlemm Gesellschaft e.V. Neu-Isenburg und die Stadt Neu-Isenburg-Museum Haus zum Löwen würdigen diese beiden Künstler mit einer Ausstellung "Stationen".

Mit Plakaten, Bildern und weiteren Archivalien werden Stationen des künstlerischen Wirkens nachgezeichnet; so bei der Sopranistin Anny Schlemm Halle, Berlin Frankfurt und bei Franz Völker Frankfurt, Wien, Berlin und Bayreuth.