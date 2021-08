29.8.2021 !!! Sonntagsbilder 2021 !!! 29.8.2021

Temperatur: Nachts 13,3° / 9:34h 18,8° / 11:33 18,2°



Nachts kühlt es in Nebra ab auf 14° (gefühlte 14°). Der Wind weht mit 6 km/h aus Nord-West. Dabei wird mit einer Wahrscheinlich­keit von 65% Nieder­schlag von circa 1,3 Liter pro m² erwartet. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nachts in Nebra 96%.



Am frühen Vormittag werden Temperaturen von 14° (gefühlt wie 14°) erreicht. Es wird Wind (6km/h) aus Westen mit Böen von bis zu 12 km/h erwartet. Dabei werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% 0,4 l/m² Niederschlag erwartet. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%.



Mittags werden in Nebra Temperaturen von 15° (gefühlt: 18°) erwartet. Es werden Brisen (6 km/h) aus Norden mit Böen (12 km/h) erwartet. Es kommt zu Niederschlagsmengen von 0,6 l/m², die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 30% und die Luftfeuchtigkeit 95%.



Abends werden es in Nebra 16° (allerdings gefühlte 17°). Es wird Wind (11 km/h) aus mit Böen von bis zu 25 km/h erwartet. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 87% werden mit 25% Niederschläge erwartet und es wird 0,6 l/m² Niederschlag in den Abendstunden in Nebra geben.



Die Sonne scheint in Nebra 2,3 Stunden lang. Der Sonnenaufgang ist um 06:21 Uhr. Der Sonnenuntergang ist um 20:07 Uhr.