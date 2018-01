Die Bühnenstürmer von Laucha - Manche mögen`s schlimm !

Wie immer geschrieben und inszeniert von Dolores Pfeifer, denn ihre Stücke haben stets einen tieferen Sinn und sind gemischt mit viel Humor, was natürlich bei den Zuschauern sehr gut ankommt.Die Theater AG ist im Laufe der Jahre auch zu einem festen Bestandteil in unserem Burgenland-Gymnasium geworden. Ihre Auftritte sind bei den Eltern, Großeltern und den Jugendlichen selbst äußerst beliebt.Es ist immer wieder interessant sich die Theaterstücke anzusehen, da man auch spürt wie sich die Darsteller intensiv in ihre gespielten Rollen rein versetzen, sich also mit den von ihnen gespielten Personen identifizieren, denn sie sind auch ein eingespieltes Team.Nun hatte Dolores Pfeifer eine Verweckslungs-Komödie, natürlich mit tieferen Sinn und einer gewissen Portion Humor gemischt, unter dem Titel „ Manche mögen's schlimm“ geschrieben.Inhaltlich handelt es sich um eine brisante Geschichte in einem Berliner Hotel.Brisant war aber nur die Tatsache, daß es sich dabei um einen namhaften Politiker mit Namen Dr. Ehrlichmann und seine Frau handelt.Eigentlich wollte dieser "Herr Doktor" zu einer ganz normalen Tagung um dort ein Referat zu halten, doch leider wurde daraus nichts. Er hatte zwar seine Frau mit, eine sehr verwöhnte Person, doch seine Geliebte wollte er auch im Hotel haben. Dafür brauchte er nun seinen Sekretär, welcher auch so seine Erfahrung machen musste wenn es ums Fremd gehen ging.Obwohl dieser das so gar nicht wollte und es auch nicht so gelassen sah wie sein Chef, zog es ihm mit in den Strudel von Lügen und Erpressungen hinein. Der Alltag im Ministerium war begleitet von Lügengespinsten, denn die Ehefrauen unserer lieben Politiker durften doch nichts erfahren.Eine besondere Rolle spielte im Stück auch die Tatsache, wie korrupt doch Politiker sein können wenn es ums Geld geht und wie verlogen sie sein können wenn etwas vertuscht werden soll.Doch zum Schluß haben sich alle wieder „lieb“.Wieder einmal haben unsere jungen Laiendarsteller gezeigt was so in ihnen steckt und wie intensiv sie sich auf die Aufführung vorbereitet haben.Unsere „Lauchaer Bühnenstürmer“ sind eigentlich doch etwas besonderes. Aber was wären sie ohne Dolores Pfeifer und ihren tollen Ideen.