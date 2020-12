Anzeige

Wo ist das Impfzentrum des Burgenlandkreises?

Covid-19 wütet, der Burgenlandkreis steht in Sachsen-Anhalt besonders schlecht da. Während anderswo Impfzentren fertig sind, erfährt man hier bisher nicht einmal, wo das Impfzentrum entstehen soll. Dabei soll noch in diesem Jahr - d.h. in wenigen Tagen- mit den Impfungen begonnen werden.

Ideal von Größe, Sicherheit, Anreisemöglkchkeiten her wäre wohl der ehemalige Schlachthof in Nähe des Naumburger Hauptbahnhofs.

