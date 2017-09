BLICKPUNKT alpha informiert in einfacher Sprache zur Bundestagswahl

Infostand zur Bundestagswahl 2017 im Wahlbüro vom Rathaus Naumburg

Seit Montag ist das Wahlbüro im Besprechungszimmer des Naumburger Rathauses geöffnet (1. OG Eingang, Markt 1).Hier können Bürger, die weder die Briefwahl per Post vollziehen, noch am 24. September in ihrem lokalen Wahlbüro direkt wählen gehen möchten, ihre Briefwahl-Stimmen direkt abgeben. Zum Ausfüllen der Stimmzettel finden sie Wahlkabinen vor Ort, wie sie auch auch in den Wahlbüros am 24.09. aufgestellt sein werden.Daswird aus Anlass desam Freitag von 9 bis 12 Uhr einen Infostand im Eingangsbereich des Wahlbüros einrichten.Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadt geben wir hier Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Bundestagswahlen.Informationsmaterial dazu in einfacher Sprache wird bereit liegen.Grundinfos können auch hier schon mal aufgerufen werden: