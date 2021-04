Anzeige

Zwanghafte Eltern

Das nur getestete Kinder und Mitarbeiter in die Schulen dürfen ist in einer Verordnung geregelt. Das Eltern sich dadurch unter Druck gestellt fühlen ist auch verständlich. Zum Führen von Kraftfahrzeugen werden sie ja auch zu einer Fahrerlaubnis genötigt und beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel zu Erwerb eines gültigen Fahrschein.

Wenn also nun die Eltern sich nicht erpressen lassen möchten, sollten sie ihre Kinder der Schule fern halten. Schließlich gibt es auch in der Zukunft niedere Tätigkeiten zu verrichten, angemessen des Bildungsstand.

Das ist kein Sarkasmus , sondern die Realität des Lebens. Es geht um Testen, nicht das Impfen.

