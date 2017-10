Anzeige

Zum Beitrag vom 6.10.2017, Mehr Wohngeld nützt Familien und Rentner

Dieser Beitrag, was die Rentner betrifft, ist ein Hohn und zeigt wie die Bürger mit Falschmeldungen manipuliert werden sollen.

Das Wohngeld für Rentner wird in dem Moment gekürzt wenn die Jährliche Rentenerhöhung im Juli erfolgt. Dies heisst, wird die Rente um einige Punkte erhoben, werden nicht nur höhere SV Zahlungen fällig, auch das Wohngeld wird gekürzt!

Also eine völlig falsche Mitteilung!

Was sagt uns das? - traue keiner Statistik in in diesen Staat!

